尼可樂表演藝術近期作品《六月》，與荷蘭音樂家馬克（Mark alban Lotz）及其團隊打造虛擬實境的聲音。（尼可樂藝術提供）

長年打造沉浸式劇場的河床劇團，例如在房間、在車上等特殊空間演戲，帶給觀眾五感體驗。圖為作品《1：00am》。（河床劇團提供）

透過網路或科技，觀眾可更貼近藝術家，真實與虛擬視覺的交錯，成為表演藝術一大趨勢。如近期導演陳芯宜和編舞家周書毅合作，推出VR電影《留給未來的殘影》，模擬人死後，靈魂漂流的狀態，觀眾戴上VR眼鏡，就能看見舞者在身旁穿梭來去跳舞。

周書毅表示，錄製VR影像和在劇場跳舞大不同，「必須假想為一名虛擬的觀眾而跳，得空出位置來，像是專為一個人而跳，非常特別。」

下半年將登場的《花神祭》，同樣計畫拍攝VR版本，藝術總監林麗珍觀察，劇場的可貴之處，就是讓真實的表演者，在簡練的空間裡，打造可能性，「但我相信科技同樣有它的柔軟之處，可以呈現劇場沒有的角度，而不只是數據。」

尼可樂表演藝術近期作品《六月》，與荷蘭音樂家馬克（Mark alban Lotz）及其團隊打造虛擬實境的聲音，觀眾戴上特殊裝置與MR眼鏡，可感受到音樂家如同在身旁演奏。

藝術總監何欣蓮表示，順應劇情，在演出空間的多處角落，有不同的聲音裝置，「演出的聲響變得更立體，觀眾也更能融入特定的情境，像是錄音帶聲音的懷舊感，能讓人有回到過去的感覺。期望未來可以做到，遠端影像傳輸，並結合實景演出。」

長年打造沉浸式劇場的河床劇團，例如在房間、在車上等特殊空間演戲，帶給觀眾五感體驗，近年也將實驗VR作品，製作人葉素伶表示，「科技劇場能帶給觀眾沉浸式的體驗，但投入的經費，會比一般劇場高。」

葉素伶觀察，「以往沉浸式劇場，著重五感體驗，像是演員和觀眾的眼神交流，吃、喝、嗅覺和觸覺，而VR則是著重在視覺和聽覺的體驗，VR還有個好處是巡演方便，只要帶上特殊裝置，不用整個劇組帶著走。」

(中時 )