陸軍八軍團游姓中校情報官，在今年漢光36號演習期間，竟然違法案中攜帶手機，將在演習期間將重要演習作戰計畫拍下後，直接將手機用包裹寄給在金門的接頭人士，憲兵與國安單位接獲情資後攔截包裹，並直接前往八軍團逮捕游姓中校移送高檢署偵辦，目前游姓中校已遭收押。

據了解，游姓中校原本在陸軍花東防衛指揮部服役，因為職務屬性，可以接觸到作戰科業務，但是他在今年漢光演習前調往八軍團，竟然趁隙偷拍業務機密，在演習期間利用智慧型手機，拍下部隊作戰計畫等機敏情資後，以包裹寄往金門給不明人士，幸好國安單位及時接獲情資，在金門海關即時攔下，但並未逮捕包裹收貨人，但過立即趕往八軍團內將游姓中校逮捕，他所拍攝的機敏計畫屬於高機密等級。

陸軍在漢光36號演習期後，連續爆發6軍團戰車副車長盜賣機密，現在又發生八軍團更高等級的情報官偷拍演習計畫，顯示目前軍方遭到滲透情況愈來愈嚴重，國安及軍方保防單位也相當緊張。

國防部今(12日)晚間表示，此案為本部與國安單位共同調查案件，由檢調依法指揮偵辦。本案因即時偵破，成功阻止機密外洩，並在「料敵從寬」及「安全」的考量下，已經完成損害管控的相關作為。

國防部指出，目前全案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，本部對案情不作任何評論。國防部強調，中共對我滲透手法日新，且無孔不入，未來將持續藉由聯防機制與各項防範措施，積極反制，並持續加強人員考核及嚴密相關機密維護措施，確保國家整體安全。

(中時新聞網)