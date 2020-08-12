經濟部技術處徵集穿梭時空的勇者，透過創新科技，體驗智慧未來！89項創新技術，展現未來世界的樣貌：動動眼睛就可以操控機器；開口講台語，就有智慧機器人唱歌給您聽；動動身體，就可操控螢幕進行無接觸式智慧健身；客製化的自行車騎乘，讓您在室內就能擁有實際運動的快感；坐上科技鞦韆，瞬間涼快消暑；除此之外，還有無人駕駛巴士限時限量推出，供民眾搭乘，體驗未來世界的交通便利。這些體驗，全都在「解密科技寶藏－未來考古」互動體驗展，即日起至8月30日在臺北花博園區流行館登場，邀請大眾免費進場扮演科技考古探險者，拓展對未來世界的想像！

經濟部技術處處長羅達生12日開幕致詞指出，在技術處科技專案長期挹注下，臺灣擁有優異的科技研發能量，科技專案也帶來產業化的成果，2018年法人科專促成廠商投資金額新臺幣577億元，平均每投入1元科技專案經費，創造4.39元投資效益，歷年至今科專已累積近3萬筆專利暨可移轉技術資料，補足企業的技術研發需求，產業化成效亮眼。「解密科技寶藏」匯集工研院、金屬中心、資策會、紡織所、生技中心等16個經濟部轄下研發型法人，以及3家企業，共展出六大戰略產業創新政策之成果，是民眾及產業體驗科技專案成果最佳平台，過去四屆，已累積近37萬人次參觀，每次均有產業界組團進行技術洽商，迄今已鏈結超過100家公協會、6,000家企業參與，廣受民眾及產業喜愛，邀請企業多加善用，尋找促進產業成長、轉型的寶藏！

工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，從美中貿易戰到新冠肺炎疫情，帶動全球供應鏈版圖重整，不少企業評估將產線轉移回臺灣，且面對國際市場少量多樣等生產趨勢，未來將深化與法人合作，帶動產業升級轉型，透過「解密科技寶藏」找到合適的關鍵技術，激發更多創新價值與市場機會。

「解密科技寶藏」首創結合尖端技術、創新應用、互動體驗的手法，展現臺灣創新科技的能量。今年以「未來考古」為主題，參觀者扮演時空探險隊，穿越在現代與未來之間，體驗「過去的科技，是現在的文化；現在的科技，是未來的文明」的巧妙。展場分為五大展區，在「數位生活與真實度的演算」主題區，可在有如KTV般地亭子內，用台語與智慧機器人溝通，享受動動嘴就能點歌的樂趣，是口耳娛樂的代表；而智慧健身鏡則提供無接觸式娛樂，讓大眾在室內動動身體操控螢幕就能健身；在「非慣常運動與未來競技」主題區，智慧自行車可透過個人化運動履歷的診斷，選擇適合自己的戶外訓練課程，同步連動實境畫面，進行即時擬真互動。走到「完美的化身與幸福真諦」主題區，參觀者可以動動眼球操控電腦，體驗防疫時代下，無接觸的眼動偵測新技術；在「一個生命比例與永續問題」主題區，坐上科技鞦韆，可以體驗致冷晶片迅速降溫帶來的消暑快感，成了夏日趣味消暑休閒遊戲；在「微小多米諾與製造大革命」主題區，則可以看到無人搬運車仿效螞蟻搬運進行協同合作；除了展場內的智慧體驗，戶外的自駕中巴，還將於13日與14日上午10～12點限量提供無人駕駛的免費神奇體驗，全程無接觸式體驗，歡迎大眾來感受創新科技的神奇力量！

(工商 )