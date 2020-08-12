廖苡喬在民視八點檔《多情城市》飾演「如萍」，揮別過往柔弱形象，近期展開復仇計畫，讓觀眾越看越過癮。近期一場「如萍」受傷昏迷戲，王燦和霍正奇輪流在懸崖邊抱著她，她看似無力昏迷狀態，其實手臂、腹部及核心都得出力，拍完隔天累到昏睡10小時，起床後發現瘦2公斤，她笑說「拍攝時還是重的，真是辛苦他們」。
廖苡喬戲裡桃花旺，戲外卻單身多年，她笑說自己私下宅，最近會要求自己多參加活動，怕繼續宅在家「很難有桃花」。因拍攝《多情》後人氣大漲，她回憶有次在宜蘭拍外景，去上公廁時被婆媽認出是「如萍」，除了搶合照外還熱情幫介紹對象。她透露自從拍八點檔後，媽媽也成忠實觀眾，追劇情還會幫出主意，她笑虧媽媽「要不要應徵當編劇」。
廖苡喬父親在她9歲時早逝，由母代父職將她帶大，為了感謝媽媽，她任何節日都會為媽媽親手作卡片，高中時第一次在父親節買蛋糕送給媽媽。如今媽媽將邁入60歲，她感慨地說，小時候母女看《灌籃高手》時，還會在沙發上跳著歡呼，心裡總覺得媽媽還年輕，如今除了拼事業也會常陪媽媽，期許未來有能力「送房契」孝順媽媽。
(中時 )
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