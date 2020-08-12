台北市教育局與交通大學合作，交大教授溫瓌岸團隊贈送635個Rabboni感測器，讓北市學生更早接觸AI領域。（台北市教育局提供／賴彥竹台北傳真）

台北市教育局為了提升學生未來競爭力，推動整合資訊科技的自造教育等新興科技課程，與交通大學合作，舉辦教師研習、學生營隊活動，共享物聯網IoT教學資源，並鼓勵各校與6所國中小科技中心申請借用Rabboni感測器、機關積木、程式教育套件等科技教育資源，培養學生成為具創意、實踐力的數位時代Maker。

教育局長曾燦金表示，昨日與交通大學代理校長陳信宏簽屬合作備忘錄，接受交大教授溫瓌岸團隊贈送635個自行研發的Rabboni感測器，預計分配至仁愛等6所國小自造教育及科技中心，以充實本市的數位自造教育素材。

溫瓌岸說，研發感測器是20年的計畫，為了此次的合作，經由台積、聯發科、宏碁、廣達等10個廠商捐助，特別設計、開模，將感測器設計為小朋友較能喜歡的外殼，讓中、小學生更早接觸AI領域，學生使用感測器，甚至可以一個步驟就能結合AI、IoT。

教育局表示，南港高中帶領學生運用感測器，研發判斷使用者打羽球、跳高或游泳的姿勢是否為正確的體感設備，不僅能提升學生在體育方面的自主學習，也能降低運動員的訓練成本，甚至可以運用到銀髮族復健，或是學齡前兒童小肌肉訓練，將科技應用不同產業。

溫瓌岸也表示，此次南港高中的成果非常令人驚艷，南港高中學生設計的程式、簡報，上傳至交大USR網站中，讓其他的師生下載參考，相信師生們再集思廣益發想，未來的成果一定會更好。

(中時 )