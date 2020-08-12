台南市下營區農會推廣友善耕作，邀民眾到農民家中進行食農體驗活動，親自曬米、碾米、爆米香。（台南市下營區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營區農會推廣友善耕作，邀請60位親子到農民柯金樹家中進行食農推廣教育，親自曬米、碾米、爆米香，見證從產地到餐桌最美味的距離，參加的親子樂不思蜀，直說原來餐桌上的米飯是這樣來的。

下營區農會在農糧署輔導下，推廣友善耕作，因友善耕作的農作物收成量較低，成本較高，售價也較高，農會除了補助農民購買肥料等相關費用外，協助這些農民行銷友善耕作的農作物，讓消費者能夠接受購買。

此外，農會也安排的一系列的體驗活動，讓邀民眾認識耕作方式，品嘗友善耕作農作物的健康美味，讓民眾願意掏錢購買，支持友善農業。

下營區農會日前邀請60位親子，到農民柯金樹家中進行一場別開生面的食農教育，他帶領大家幫日曬稻米翻面，體驗碾米，再將白米用機器爆米花，加入黑豆與麥芽糖，製作成爆米香，參加者都是第一次全程體驗稻穀變成米香的過程，感到非常新奇。

下營區農會表示，柯金樹以自然農法、友善耕作方式種稻，為了保證稻米品質，採傳統的日曬方式，且碾米也都在自家處理，最後包裝上市，全程自己可以掌控品質，消費者吃起來也安心，由於這樣的做法耗費的人力成本較高，也呼籲消費者以購買產品支持友善耕作的農民。

(中時 )