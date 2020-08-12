桃園市 ▲近期靚妹大腿長了一顆腫瘤，嚴重導致牠行動不便，同仁決定集資讓牠開刀好好休養。（姜霏攝）

桃園市 ▲14年來靚妹的生活費及醫療費都是由竹圍分隊同仁共同分擔，靚妹年事已高，同仁決定更加愛護靚妹，讓牠安享晚年生活。（姜霏攝）

黑色土狗「靚妹」在桃園竹圍消防分隊服務14年，經歷5任老闆以上，日夜守候廳舍安全從不懈怠。靚妹的生活費及醫藥費都是由消防同仁共同分擔，近期靚妹左後腳長了一顆腫瘤，嚴重影響牠走路姿勢，同仁決定集資讓牠開刀接受治療。

靚妹是竹圍消防分隊最資深的隊員，完全不領薪且自願性的守護消防廳舍安全。14年前義消家中母狗生產後無人收留，將牠抱來竹圍分隊後，一直共同撫養到現在。靚妹每個月的費用都是由同仁負擔，只要一有生病情形同仁會馬上集資，請休假同仁帶靚妹去醫院檢查醫治。

隊員近日發現靚妹走路跛腳、行動不便，經過獸醫檢查後才發現，原來靚妹大腿上有一顆腫瘤。爾後獸醫建議開刀，但少部份隊員覺得靚妹年紀已經很大，換算成人類年齡約90歲，開刀或許無必要性，且有一定的風險。

經過隊員們深思熟慮後，多數同仁認為靚妹的健康狀況可以負荷這次的手術，並集資5000元於12日早上將靚妹送至醫院。經過一上午的努力，靚妹成功將腫瘤切除，手術過程十分順利，下午回到分隊休養，由同仁細心照料。

竹圍消防分隊小隊長黃文正說，靚妹的一生都奉獻給竹圍消防分隊，伴隨著同仁每個夜晚。靚妹24小時都處執勤狀態，有不明人士接觸時，靚妹也會展現機警的看家能力。黃文正說，分隊同仁都十分愛護靚妹，為感謝牠無私的奉獻，同仁會對牠更加用心愛護並讓牠安享餘年。

(中時 )