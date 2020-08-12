交通部觀光局打造好客竹竹苗觀光特色品牌，交通部長林佳龍等人推薦竹竹苗特色產品。（何冠嫻攝）

交通部觀光局打造好客竹竹苗觀光特色品牌，12日舉辦「竹竹苗觀光圈產業交流座談會」，推動產業聯盟。（何冠嫻攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處籌組「好客竹竹苗區域觀光圈聯盟」，12日邀集交通部長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科與新竹市副市長沈慧虹，在三義鄉西湖渡假村進行竹竹苗觀光圈產業交流座談會，期許再創國內旅遊商機。

交通部觀光局為推動觀光圈產業跨域合作，林佳龍走遍雲嘉南、大鵬灣、日月潭、阿里山、西拉雅等風景區與地方政府產業界座談，期以促成地區觀光產業聯盟，推出最優質的旅遊產品。

為打造好客竹竹苗觀光特色品牌，12日林佳龍到苗栗縣與第一線業者面對面交流。林佳龍表示，台灣被票選為疫後最想去的國家之一，因此要趁現在針對國際市場超前部署，參山處並整合新竹縣、市及苗栗縣觀光資源，藉地方政府及觀光產業公協會跨域合作，彙整食、宿、遊、購、行等資源與策略，強化行銷效果。

徐耀昌指出，竹竹苗甚至到桃園，在過去新竹州時代就已密不可分，尤其竹苗在語言文化、觀光和農特產等各方面，有高度相似度，此次交通部觀光局藉由盤點、整合及串聯方式，可望加大3縣市的觀光亮點和農特產品的行銷力道。

楊文科與沈慧虹皆認為，3縣市鐵、公路和高鐵，及浪漫台3線、舊山線、苗61線和參山國家風景區等，與推廣觀光產業息息相關，希望能貼近庶民觀光，讓業者賺到錢。其中新竹市除先前推動的舊城區、小鎮慢遊，還有明年的台灣燈會皆列為行銷主力。

座談會中，各界代表踴躍發言提案。林佳龍與觀光局長張錫聰等人現場回應，並承諾部分提案將進一步研商，盼能落實整合、串聯資源與多元行銷，擴大「食宿遊購」的經濟效益。

(中時 )