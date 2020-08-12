桃園市衛生局5日正式公告，全市各處連鎖商店的騎樓及走廊全面禁止吸煙，預計宣導3個月，11月正式開罰。而先前公告的無菸公園及校園四周禁止吸煙，目前已累積61件開罰案例，總金額為11萬。

桃園市政府5日起於全市約1800處的連鎖便利商店、咖啡店及速食店1樓店門口前的騎樓及庇廊為全面禁止吸菸場所。其中包括統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等5家連鎖便利商店，星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、cama cafe、多那之等8家連鎖咖啡店，及麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、達美樂、拿波里、SUBWAY等7家連鎖速食店。衛生局將宣導3個月，11月5日起正式依法開罰。

若發現有民眾在禁菸的騎樓及走廊吸菸，將依《菸害防制法》開罰，最高可處1萬元以下罰鍰。另外，業者提供吸菸相關器物也將受罰，包括打火機、煙灰缸及紙杯、鐵罐各種可以熄菸的容器，若違規最重可處5萬元以下罰鍰。

桃市府自2014年起宣導327處無菸公園，且於2015年起陸續公告281處高中職以下學校周邊人行道、13處衛生行政單位周邊環境及356處公車候車亭等納入禁菸區。

根據數據顯示，目前桃市府已陸續開罰61件，總金額約11萬元。衛生局透露，民眾對於開罰有異議時會至衛福部訴願，衛福部再依據行政程序及實際情形向民眾回應。

(中時 )