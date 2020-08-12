邱凱偉劇中強吻童養媳李維維。（三立提供）

邱凱偉劇中強吻童養媳李維維。（三立提供）

邱凱偉、李維維在三立《羅雀高飛》再次合作，兩人不再飾演甜蜜情侶，而是有錢人家大少爺與童養媳，李維維本以為邱凱偉將是她的依歸，沒想到長輩為了要鞏固家業，決定要讓他娶另一位豪門千金，他於是把怒氣全發洩在李維維身上，更獸性大發強吻她。兩人第一次演出這麼激烈的吻戲，邱凱偉粗魯的對待，逼出李維維委屈的眼淚。

邱凱偉表示，拍攝粗暴吻戲當下，真的很怕會敲到對方的門牙，「到時候還要付一筆維修費用就糟了！」李維維則說當下兩人默契十足、很投入，她特別感謝邱凱偉真的很粗暴對她，讓她真的感受到委屈、被羞辱，「這次吻戲真的太猛了！」兩人看回放片段時忍不住表示，以前在偶像劇的吻戲都很唯美，這次在《羅雀高飛》第一次吻戲真的太醜了！

劇中邱凱偉的婚姻是一場長輩之間的利益交換與牽制，有著無法跟喜歡的人在一起的悲哀，他慶幸自己現實中的婚姻並沒有遭雙方家長反對，愛妻的他表示，即使父母反對，他也會極力捍衛自己所追求的愛情，畢竟婚姻是自己在過，幸好現在能跟理想對象共組婚姻。如果遇到婆媳問題，他說自己不會選邊站，但會公平調解婆媳關係。

李維維則覺得談感情不只是兩個人的事，如果雙方父母有一方不同意，將來會是很大的問題，所以如果要談感情，她希望自己可以融入對方的生活圈，感情才能長久，但如果遇到婆媳問題，檯面上她不會要求老公選邊站，反而會要他站在他媽媽那邊，跟老公的私下恩怨、私下解決。

在《羅雀高飛》中飾演憋屈童養媳的李維維屢屢被飾演「惡婆婆」的郁方刁難，有委屈都只往肚子裡吞，李維維表示「淑敏就是我最討厭的那種女生」，認為這樣的女生只能說她「活該」，她自己是那種有委屈不會憋在心裡，比較有想法的女生，談感情更是這樣，但男生好像都喜歡那種「小媳婦、小女人」，自嘲難怪到現在都還沒有交往對象。邱凱偉則誇李維維是一個是非分明，對愛情認真、肯付出的女人，很值得任何好男人來疼愛。

這次兩人再次合作擦出不同的火花，李維維成功挑戰台語，但拍攝至今仍是戰戰兢兢，希望可以更完美的將語言融入演技中，首次挑戰反派的她，透露之後還有很多令人意想不到的腹黑行徑，想方設法讓邱凱偉成為她的男人！演反派演上癮的她，也希望之後還能挑戰更外顯、更囂張的那種壞女人。

(中時 )