中美續談第一階段貿易協定 可能提起TikTok和微信 20:562020/08/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中美續談第一階段貿易協定 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彭博引述消息人士報導，中美兩國的貿易談判官員未來幾天將討論第一階段貿易協定的執行情況，而中方可能提起TikTok和微信等問題。 據彭博報導，會議的議題將包括農產品採購、人民幣匯率等問題。會談將透過視頻進行，最早可能在本周開始，不過日期還沒有最終確定。 白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)稍早表示，儘管中美在香港和其他問題上的緊張局勢不斷升級，但美中第一階段貿易協定進展良好。 (旺報 ) #貿易 #中美 #協定 #問題 #第一階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 美上市陸企 不符會計標準將除牌 04:102020/08/12 國際大事 小米10至尊紀念版正式發表 DxOMark成績力壓華為衝上第一 09:592020/08/12 科技 洋基和TikTok簽贊助約 川普禁令若上路「合約秒終止」 14:242020/08/12 體育 中美科技衝突升級 無礙亞股回溫 18:302020/08/12 財經 「罷王」連署第一階段通過 王浩宇回應了 16:062020/08/12 政治 驗船中心船舶液化天然氣燃料就緒準則 16:392020/08/12 財經 發展數位國力 04:102020/08/12 時論廣場 川普打壓微信 一關鍵讓澳門博弈產業連帶遭殃 07:002020/08/12 國際 第一階段通過了！罷免王浩宇：第二階段15日正式起跑 14:282020/08/12 政治 陸學者：面對美方挑釁 大陸展韌性 11:362020/08/12 兩岸 兩岸熱門新聞 飛將軍蔣鼎文 差點取代張學良 - 焦點新聞 - 旺報 暴雨狂襲北京 雨後故宮如仙宮 拍出絕美水中倒影 - 兩岸 WeChat活躍用戶逾12億 騰訊員工平均月薪7.5萬人民幣 - 兩岸 - 旺報 拒平分南北政權 蔣毛談判決裂──蔣介石與國共和戰（五） - 兩岸史話 - 言論 大量陸製假身份證件流入美國 網民熱議：陸操縱美大選 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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