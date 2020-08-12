彭博引述消息人士報導，中美兩國的貿易談判官員未來幾天將討論第一階段貿易協定的執行情況，而中方可能提起TikTok和微信等問題。

據彭博報導，會議的議題將包括農產品採購、人民幣匯率等問題。會談將透過視頻進行，最早可能在本周開始，不過日期還沒有最終確定。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)稍早表示，儘管中美在香港和其他問題上的緊張局勢不斷升級，但美中第一階段貿易協定進展良好。

(旺報 )