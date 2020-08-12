中華美食文化國際交流論壇於今日公布第十屆亞太十大名菜點、伴手禮年度得主，凱達大飯店以新菜「家宴酸菜魚」、人氣伴手禮「蔓越莓奶酥糖」從眾多參賽者中脫穎而出，分別拿下「2020亞太年度十大名菜點」以及「亞太年度十大伴手禮」金獎。

凱達飯店得獎最大幕後功臣是擁有36年廚藝經驗的行政主廚戴于益，擅長江浙及廣東菜的他，不斷追求創新，賦予在地食材全新風貌。曾於2011年獲得台灣百大名廚，去年也以招牌菜「凱達脆皮豬腳」拿下兩岸十大名菜，今年也延續這股氣勢，先在第一屆凱撒桂冠盃廚藝競賽獲得總冠軍，榮登「凱撒廚神」寶座，又在號稱「米其林前哨站」之稱的中華美食文化高峰論壇，以2020年全新菜色「農家酸菜魚」拿下金獎，成為繼「凱達脆皮豬腳」後的強勢人氣菜品。

此次獲獎的家宴中餐廳「家宴酸菜魚」，選用關西北埔一帶客家醃製酸菜，有著甘甜濃郁發酵後的鹹香味，再搭配新鮮高山山泉鱸魚，將客家酸菜、泡薑、泡椒下鍋炒出酸香，接著放入魚骨以及熬煮8小時的高湯，讓魚肉綿密吸收淡雅酸香，一入口鮮味立即湧上舌尖，酸中微辣又帶點清甜，刺激食客的味蕾。

受評審青睞的伴手禮「蔓越莓奶酥糖」，酸甜的蔓越莓、葡萄乾與濃郁奶油，經過細膩的烘烤工法，親密結合後發展出令人驚艷的美味，咬下去酥軟香甜不黏牙，分別有原味以及咖啡兩種口味。凱達大飯店館內住宿及用餐環境皆已設置社交安全距離標誌，每日定期用酒精消毒，以維持環境衛生，請客人安心前往用餐/住宿。

(工商 )