傳和碩將跟立訊結盟 與子公司鎧勝13日同步停牌 19:592020/08/12 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 和碩集團旗下金屬機殼廠鎧勝在傍晚宣布13日暫停交易後，母公司和碩也於晚間宣布13日將暫停交易，母子公司都停止交易。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和碩集團旗下金屬機殼廠鎧勝在傍晚宣布13日暫停交易後，母公司和碩也於晚間宣布13日將暫停交易，母子公司都停止交易。由於和碩是鎧勝最大股東、持股高達近6成，13日雙雙停牌，是否與市場盛傳立訊沒買成可成後「關愛的眼光」轉向鎧勝有關，亦或是和碩與鎧勝之間有什麼其他的發展，只能靜待13日盤後雙方出面說明。 (工商 ) #可成 #和碩 #鎧勝 #暫停交易 #停牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北創舉 守護神犬基地啟用 04:102020/08/12 地方新聞 生技股爆地雷 康友-KY好殺 防疫股夢醒 04:102020/08/12 財經要聞 世界500強 陸企家數首超美國 04:102020/08/12 財經焦點 新冠期間淫窟專接熟客 1次1300元 警「放蛇」一舉逮27人 15:342020/08/12 社會 美上市陸企 不符會計標準將除牌 04:102020/08/12 國際大事 國泰網路資安ETF 資安大會亮點 04:102020/08/12 金融．稅務 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 11:552020/08/12 財經 和成闢謠：全瓷牙冠原料來自日本 04:102020/08/12 產業．科技 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 09:552020/08/12 財經 1分鐘讀財經》法人點名五虎將 明納入MSCI呼聲高 08:132020/08/12 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 美股恐跌回3月低點？「新債王」再爆驚語 - 財經 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 - 財經 ESG意識抬頭 元大高股息龍頭基金拿下國際機構最高ESG評比 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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