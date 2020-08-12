和碩集團旗下金屬機殼廠鎧勝在傍晚宣布13日暫停交易後，母公司和碩也於晚間宣布13日將暫停交易，母子公司都停止交易。由於和碩是鎧勝最大股東、持股高達近6成，13日雙雙停牌，是否與市場盛傳立訊沒買成可成後「關愛的眼光」轉向鎧勝有關，亦或是和碩與鎧勝之間有什麼其他的發展，只能靜待13日盤後雙方出面說明。

(工商 )