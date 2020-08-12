聯華電子舉辦第三屆Triple R傑出廠商頒獎典禮，Triple R分別是Reduce（減少使用）、Reuse（物盡其用）、Recycle（循環再造）。8月11日典禮現場邀請到新竹市政府沈慧虹副市長及新竹科學園區管理局王永壯局長蒞臨頒獎。

秉持著「讓世界更美好」的精神，聯電持續推動企業永續發展與實踐企業社會責任。在全體員工共同努力下，期望達成「Green 2020」節電、省水、減廢目標。聯電供應鏈系統經過三年的努力，獲得了新竹市政府、科學園區管理局、產業界與客戶的一致認同與讚揚。

除了媒體報導，客戶邀約分享，也間接提升了參與廠商的公司形象。Triple R大聯盟專案主要希望透過觀念的建立與經驗的分享，將Triple R的DNA深植上下游供應鏈，希望廠商以自發性的行動，直接或間接地將Triple R理念傳遞出去，以達到聯電持續打造的綠色供應鏈目標。

聯電依循「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續發展願景，將社會責任落實，成為公司文化的核心精神。對外，身為值得信賴的晶圓專工夥伴，聯電更以綠色創新的領航者自許，我們期望藉由倡議的發揮影響力，善用企業資源，和所有利害關係人攜手合作，共創永續未來。

聯華電子總經理簡山傑表示:「Triple R已邁入第三個年頭，雖然有Covid-19影響相關的活動，但參與廠商們仍持續執行所訂定之目標。本次的頒獎典禮就是要和各界一同分享整體供應鏈的成果。於此同時，聯電也思考並研擬實現永續藍圖的下一個目標，希望持續將Triple R精神繼續落實在永續發展的推動上」。

2020年是Triple R大聯盟專案成果的驗收年，共計三年的減碳效益40.9萬噸CO2e，約當1,567座大安森林公園，三年累計減少汙泥109.5公噸的排放量。過去三年，參與的供應商數由第一年的26家廠商，第二年增加至35家，第三年則增加至39家，三年間成長了1.5倍，成果耀眼。

針對「綠色製造」向供應商們提出由三大主軸（3R）延伸出的十大管理指標，建立起橫跨聯電供應鏈的統一量化指標，而這十大管理目標分別是水資源再利用、零配件維修、原物料循環利用、廢棄物再利用、溫室氣體管理、空氣汙染物、水資源管理、廢水處理、能源使用效率提升和廢棄物管理。

聯電邀請適合且有意願參與的供應鏈夥伴加入，以「母雞帶小雞」的模式將Triple R的DNA深植於在地化學原料、零件清洗及廢棄物處理的供應鏈廠商。

多數供應商已經自主性地落實綠色供應鏈，從不同企業核心優勢著手落實3R。例如：蟬聯兩屆Triple R獎項得主貝民公司，在接受天下雜誌為經濟部工業局出版50周年專書的專訪時，就特別提到感謝聯電帶動廠商落實節能減廢，推動循環經濟，現在貝民也計畫把Triple R理念推廣給自身的供應鏈夥伴。李長榮化學首次參加即獲得最佳夥伴獎，亦主動發出新聞稿表示響應聯電推動循環經濟，認同聯電推廣Triple R理念精神。

(工商 )