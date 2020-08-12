為協助產業快速導入人工智慧（AI），聯發科（2454）攜手台灣人工智慧學校，開設終端人工智慧（Edge AI）課程，分享公司在5G手機人工智慧物聯網（AIoT）等各類智慧裝置的AI核心技術；另捐贈20套最新終端AI開發平台給校方作為教材，讓來自各產業的學員開展創新智慧應用，提升競爭力。

有鑑於台灣各產業積極運用AI加速轉型，聯發科與台灣人工智慧學校合作培養產業數位轉型最需要的AI技術菁英，由聯發科主管親自上場擔任講師教授AI技術及實作課程，內容涵蓋最新終端人工智慧技術原理、發展趨勢及應用，將技術及產業實務需求串連，培訓各行業終端人工智慧的種子人才，成為引領產業升級的生力軍，而本課程也將成為該校必修課程之一。

聯發科計算與人工智慧技術本部總經理陳志成表示，公司致力於AI技術發展及跨領域應用，藉由AI人才的培育，擴大AI落地應用的普及並累積各領域AI能量，讓台灣產業在AI世代更具競爭力。

台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順表示，邊緣運算（Edge AI）對於有意發展產業AI化的企業是十分重要的技術，它能將數據從雲端帶入凡間。」而台灣人工智慧學校秉持著為產業培育人才的宗旨，繼技術領袖培訓班之後，希望能再提供更高階的技術進修管道。

因此，將於10月開設「Edge AI密集實作培訓班」，希望透過八週的課程，讓學員掌握Edge AI基本知識技能，成為企業Edge AI技術種子，並能應用在自身工作場域，以因應未來市場變化。

聯發科呼應政府推動AI人才培育，三年前贊助國內AI人才重要培育搖籃「台灣人工智慧學校」的成立，如今更積極投入優秀師資人力、先進教材及學習資源，與該校一同攜手共同培訓AI人才，催生更多跨產業且具啟發性的解決方案。

(工商 )