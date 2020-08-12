櫃買中心「櫃買市場業績發表會」18日開跑，首日由智冠（5478）、力致（3483）及亞泰（4974）等公司首發，採線上直播方式，19日的「櫃買亮點」則將與億載會合作於台南舉行，有聯亞（3081）、生展（8279）及桂盟（5306）；20日則由英特磊IET-KY（4971）、新鼎（5209）及倉和（6538）接棒，亦採線上直播。

櫃買中心表示，自富櫃200指數推出後，因指數成分股亮眼績效吸引業者陸續推出各項指數化商品，包括指數期貨、ETN、店頭衍生性金融商品及指數型權證等，為利投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，邀請各家經營團隊，說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

18日登場的智冠為台灣遊戲大廠、力致為散熱解決方案供應商，及CIS影像感測器製造商亞泰；20日則邀請3家在「智慧生活」領域表現優異的公司，分別為全球磷化銦及銻化鎵磊晶片代工領導廠商英特磊IET-KY、中鼎集團旗下資訊系統整合服務公司新鼎，以及精密網版製造銷售及技術研發商倉和，均採線上直播方式。

較為特別的是，為加強在地化服務，於19日於台南與億載會共同舉辦「櫃買亮點」（台南場）主題場次。櫃買中心指出，億載會向來對府城企業對外發展之推動不遺餘力，並積極配合政府各項政策之推動，是南台灣經濟成長不可或缺的民間團體。

「櫃買亮點」（台南場）主題場次參與企業為大台南地區的優質企業，包括光通訊元件大廠聯亞、保健食品大廠生展，以及全球自行車鏈條大廠桂盟，屆時將由櫃買中心總經理李愛玲及億載會會長吳盈進共同主持，為本系列首場與投資人面對面的業績發表會。本場次開放投資人現場參與，投資人可逕洽櫃買中心活動網頁報名參加。

後續還有「生技醫療」、「富櫃200（二）」、「櫃買特色」及「富櫃200（三）」（台中場）等主題。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看。

(工商 )