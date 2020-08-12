現在百貨公司一間一間的開，並由是中心往各地方擴散，而位在新北市中和的環球購物中心卻自成一格，本身沒有捷運優勢，卻靠自身優勢帶來人潮，假日更是人擠人。在地人點出中和環球3大優勢，不但好逛，交通問題更被強大的「王者307」解決。

一位網友在PTT上發文，表示中和環球購物中心交通沒那麼方便，尤其沒有捷運，要來環球，還要從板橋站搭接駁車，或是搭公車。感覺只是開給家庭客的購物中心，表示「可以撐那麼久也是滿厲害的，有八卦嗎？

貼文一出，網友一面倒狂讚中和環球，表示「反正從生活類的到娛樂類的通通都有兼顧到，接駁車也很方便」、「超好逛，比大遠百要好太多了」、「的確蠻好逛的，適合一般民眾逛，不會有壓力」、「有307，你跟我說交通不方便？」、「動線很好啊 ，車位也不少」、「生意很好欸 應該說小孩區做得不錯 帶動人潮」。

一位網友在PTT上發文，表示中和環球購物中心交通沒那麼方便，尤其沒有捷運，為什麼撐可以那麼久？ （摘自PTT）

同時，貼文也釣出在地人現身說法，解釋中和環球的吸客特質。他表示環球購物中心起源很早，早在新板特區還未發展起來就開了，當時更是唯一的一家大型百貨公司以及影城，熱鬧一時。不過隨著新板特區逐漸發展，百貨公司一一興起曾一度落寞。

不過中和環球也藉此調整營業方針，做出自己特色以及發展原先的優勢。主要優勢有3點：

●逛起來舒適。由於中和環球占地廣，室內空間寬廣，讓人逛起來很舒服，不會有人擠人的感覺。由於多開車族前往，停車動線也設計得不錯，跟一般百貨公司很不一樣。

●價格走親民路線。網友指出，中和環球成功做出市場隔離的特色，不打精品時尚，改走親子平民風格。有些人不是去購物的，而是純粹去吃吃喝。裡面也常舉辦親子活動，很適合家庭去溜小孩。

●王者307。一位網友特別指出，「你說中和沒有捷運？但中和環球購物中心前有307公車，307是大台北地區的公車之王。」表示307是大台北地區最賺錢的公車路線，論307公車的發車密度可是不輸捷運，甚至比捷運還密集。「可以說是BRT了」。

網友表示307是大台北地區最賺錢的公車路線，論307公車的發車密度可是不輸捷運，甚至比捷運還密集。（本報系資料照／陳芃攝）

另外也有一位在地人說，中和環球對面有一個社區叫「元氣大鎮」，自己就住在裡面，他表示「這是一個超大的社區，有一千多户，中和環球光做元氣大鎮住戶的生意就做不完了，更別說公車王者307有一站就叫環球購物中心，根本不怕沒客人好嗎」！

網友也紛紛認為論中和環球的親子功能，真的完勝很多百貨。「環球適合親子，你大概是不知道親子假日商機多強大」、「你知道那邊住的人有多少嗎，靠在地就撐的起來 」、「這間絕對是因為親子遊戲區才可以那麼賺，遊戲區真的假日都爆滿，人誇張多」、「平時當賣場吃完飯逛B1也行，假日找朋友聚餐看電影也行」、「307BRT啊，一次來六台」。

(中時新聞網)