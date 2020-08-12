第一銀行深耕台灣，積極推動環境永續理念，2010年與國內最大有機連鎖通路里仁公司合作發行「里仁為美福智聯名卡」，由第一銀行提撥卡友消費金額的千分之6，捐贈予「慈心有機農業發展基金會」與「福智文教基金會」，協助基金會發展有機農業、生態保育、種樹造林、淨塑環保等行動，並透過心靈教育轉化人心，共同守護台灣環境。

第一銀行表示，「里仁為美福智聯名卡」為國內首張結合「有機農業及環境保護」概念的公益聯名信用卡，發卡至今已滿十週年，第一銀行的公益捐款累積金額已超過1億元，透過與里仁公司的合作，期望創造下一個破億新里程，匯聚更多志同道合的朋友，持續投資更美好的未來，共創永續公益平台。

第一銀行感謝卡友十年來的每一筆消費，支持慈心有機農業發展基金會輔導農友轉作有機農業，不僅復甦土地、提供有機蔬食，更推動綠色保育標章，恢復生物多樣性，建構永續地球環境，以及支持福智文教基金會展開從家庭、校園到社會，幼兒到老年、全方位的心靈教育，建構社會感恩向善的穩定力量。

此外，兩基金會更攜手關心海洋廢棄物議題及響應蔬食行動，結合政府、社會大眾及校園，以淨灘、理念推廣及國際交流等，實踐減塑生活文化，建構永續美麗地球家園。

為慶祝「里仁為美福智聯名卡」發行十週年，及邀請更多社會大眾加入永續環境公益行列，第一銀行舉辦多項刷卡優惠活動，為振興國內經濟，9月底前於一銀網站綁定信用卡振興三倍券，持里仁卡至里仁門市消費滿額，加碼送300元刷卡金。12月底前，每週二於里仁門市或里仁網購刷里仁卡，滿仟送50元刷卡金；申辦新卡首刷贈里仁好料理組，新戶滿額贈M.Rino 20吋行李箱；新戶線上辦卡，再送200元刷卡金。於10月底前核卡之新戶，消費滿額里仁公司再加碼送慈心大自然莊園有機越光米。

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