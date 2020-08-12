恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）宣佈，恩智浦安全UWB精密測距解決方案、eSIM、NFC和安全元件（eSE）單元已部署至三星新款Galaxy Note20 Ultra手機。恩智浦創新技術為已成為日常數位生活智慧樞紐的行動裝置，提供豐富多樣的未來功能與應用。

恩智浦運用安全行動解決方案推動當前行動生活方式，並圍繞著UWB技術建立聯盟，展開生態系統合作，形成強大的產業協同作用。恩智浦和三星皆為FiRa聯盟的創始成員，該聯盟成立於2019年，旨在促進UWB技術開發與廣泛採用的互操作性（interoperability）。

三星電子副總裁暨IT和行動通訊事業部技術策略團隊主管Inkang Song表示：「三星首次在Galaxy系列裝置中，將恩智浦UWB技術整合至最新的Galaxy Note20 Ultra手機，讓照片、影音和檔案的共享變得更加簡單。我們很高興能在Galaxy裝置中導入未來的UWB功能，將能透過擴增實境（AR）技術幫助使用者更精確地定位物體，並作為數位鑰匙打開房屋門鎖，使消費者的生活更加輕鬆。」

UWB技術提供出色的精確度，包含視線範圍（line-of-site；LoS）場景以及非視距（non-line-of-sight；nLoS）場景的強大定位，例如在有大量牆壁、人群與其他障礙物的擁擠、多路徑訊號環境。UWB技術還能運用到達角度（angle-of-arrival；AoA）技術指示訊號方向，進而提高精確度，並以公分級別精確定位、辨識其他裝置或物體。

因此，三星最新款Galaxy Note20 Ultra手機採用UWB技術，能帶給用戶各種強大功能，幫助使用者盡可能地充分運用時間並簡化日常工作。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全與連接業務總經理Rafael Sotomayor表示：「恩智浦提供一系列全面的UWB晶片組，涵蓋頂尖的安全、汽車、物聯網和行動產品架構，為市場應用提供即時、精確的定位功能。隨著行動裝置推動身份數位化的發展，此技術變得無比重要，讓人們能夠無須接觸便能與周遭世界進行交流互動。除了UWB，eSIM也是實現於行動錢包中的全新使用情境，提供較傳統SIM卡更豐富的連接選項。」

(工商 )