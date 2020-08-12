美國陸軍官員周二表示，新的軍常服將在12月前發放給新兵，新的制服具有懷舊特色，可以說是第二次世界大戰風格的復刻版，這是前年開放軍人投票而決定的。

美國陸軍時報(Army Times)報導，項目經理史蒂芬·湯瑪斯(Stephen Thomas)說，陸空軍交換所(AAFES)從上個月起，已開始向肯塔基州諾克斯堡(Fort Knox)的陸軍畢業生發放新的軍服。到明年3月，大多數士兵應該都能在AAFES的各個據點買到新制服。不過，換裝有一段過渡期，到2027年10月之前，穿新制服或舊制服都可以，2027年10月之後，就全面換成新制服。

2017年，美國陸軍發動網路投票，對大約28,000名的網路訂閱者發送問卷調查，結果77％的受訪者表示，他們喜歡二戰時期的陸軍制服，而且這些受訪者的身分大多是現役美軍。其中72％的受訪者，希望二戰美軍制服回歸。

喜愛二戰制服的受訪者表示，這是因為第二次世界大戰時期，可以說是「最偉大的一代」，這種懷舊情懷仍然感動現在的美國人，所以許多現役軍人希望能與那個時代有連結。這套軍服也被稱為「粉紅與綠」，因為它的上衣外套是軍綠色，而褲子則是帶點粉紅色調的卡其布料。

不過，時代還是有些不同。在二戰時期已有女軍官，當時女軍官制服為短裙。但是新制服女性小組所以到的反饋，多數女兵的意見是「喜歡長褲多於短裙」。

該小組的建議之一是同意褲子也是女兵的標準制服，儘管裙子仍是女兵也可以購買的著裝。

AAFES商品經理丹尼爾‧寇格林(Daniel Koglin)說，新制服的總花費約500美元，其中包括外套，襯衫、領帶、襪子、褲子、皮帶和大盤帽。入伍士兵每年可獲得約460美元的制服津貼，軍官沒有。

(中時新聞網)