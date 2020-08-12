蔡育瑄日練12小時，要拚全國技能競賽金牌。（劉秀芬攝）

第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽9月將在台北登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的油漆裝潢選手蔡育瑄，外型甜美可愛，刷起油漆專業度十足，每天日練12小時盼拿下金牌。

目前就讀台南應用科技大學視覺傳達系一年級的蔡育瑄，從小就愛畫畫，從高一就開始訓練油漆裝潢已3年，並在今年分區賽拿下金牌，將再進軍全國賽，現在她每天在訓練場練習12小時，不僅要在高溫下整天站著刷漆，也要搬大型木板等重物，常常全身都用得髒兮兮，長久下來手也變得粗糙。

蔡育瑄說，雖然女生從事油漆較吃力，但色彩敏感度好是優勢，看到漆作完成的瞬間，非常有成就感，再辛苦都值得。訓練師林裕強則說，蔡育瑄平常練習時，動作相當細膩，對品質要求也很高，像是刷線條或製圖等，尤其在創作上很有想法，都能把所想的完美呈現出來。

全國技能競賽預計9月17日開幕，18至20日比賽，21日公布英雄榜及頒獎。雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次比賽全國有65職類948位選手競技，分署培訓41職類206位選手參賽，各職類前3名將可保送國立科技大學，其中油漆裝潢、門窗木工、建築舖面、粉刷等職類都有女性選手挑戰。

劉邦棟說，粗重職類因耗費體力，以往多是男生居多，但近年有愈來愈多女生投入，只要鍛鍊好體能、心理抗壓性夠，男女生都能有亮眼的成果。

(中時 )