羅姐冥誕／羅霈穎60歲冥誕趴 親友、藝人齊聚淚送

羅霈穎冥誕趴場面熱鬧。（盧禕祺攝）

羅霈穎3日驟逝，12日迎來冥誕60歲，原定60大壽宴席改在靈堂照常舉辦，摯友于美人、Makiyo及其經紀人Ivy當招待，迎接參加羅霈穎冥誕趴的友人們，現場不分男女全正裝上陣，女士們的各色晚禮服成為靈堂最美的風景。于美人表示：「也許會有很多人覺得我們在胡鬧，怎麼把靈堂弄成這樣？我一直在想，葬禮上面可以怎麼表達對這個人的懷念，可以用哭泣，也可用一種她喜歡的方式來懷念她，我們很大膽，試圖用不一樣的方式，這也很符合羅妹妹的個性。」

于美人表示：「這個生日宴沒什麼特別內容，就是放她喜歡的音樂，總共有10幾個朋友，其實是深深遺憾，以前都是朋友幫她辦生日宴，這次難得是她自己定的宴席，沒想到卻是這種情況。」

于美人感嘆羅霈穎從來不用煩惱這些事情，但因今年疫情，大家都不敢群聚，所以她就自己邀請，「冥冥之中就讓所有的遺憾還諸天地，我們在人間好好活著，把握每一天。」現場也準備羅霈穎最愛的食物，鹽酥雞、比薩、壽司等，「她其實食量很大」。

(中時 )