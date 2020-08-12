作品件數創下近年文壇紀錄，旺旺．時報文學獎暨第一屆金沙書院兩岸散文獎的金沙散文獎，有來自全球千逾位華文寫作者競爭，日前已公布得獎名單，由桃園補教老師何志明以〈父親我回家了〉獲得首獎。對於散文獎，文學評論家認為，以「中華優秀傳統文化」為題，從舌尖味道到地域節慶都能入題，有如海納百川，博大精深又恰如其分。

廈門大學教授徐學表示，他在投稿作品中看到鄉愁、民族情感和兩岸無可割離的連結。中華文化體現在美濃民居的堂號牌匾，也體現在中藥舖抽屜前的毛筆字。這樣的文學賽事，牽起華人文化紐帶。

徐學表示，方塊字是中華的根，是文化符號、載體。華人運用文字撰寫篇章，從《詩》三百到白話文，文體或許多變，但承襲祖先遺緒，不管落腳何處，都不會斬斷自己的根。

台灣作家邱祖胤表示，文化兩字可以浩瀚如宇宙，也可以微觀若芥子。以投稿作品而言，不乏從一個小小食材談起，在作者筆下，這些特定時間點勾起的記憶，滋味更勝滿漢全席。

邱祖胤認為，從文化走向文明，要經過許多波折，異中求同，可以化解歧見。就像是兩岸藉由散文獎，寫下中華優秀傳統文化，從一小步跨向一大步，讓文化能持續流動。

第一屆金沙散文獎投稿者來自五大洲，以兩岸作品最多。作者各自對中華文化有不同的觀察，從一縷香魂到紅磚古厝，從故老返鄉到親情爭執。內容多元，最終回到華夏傳衍，佳作極多，令評審難以取捨。

金沙散文獎籌委會大陸區召集人曹放，已將優選以上的得獎作品重新校訂，集結成《台海文心》一書，將以簡繁字體分別刊印，以利流傳。金沙散文獎未來將每年舉辦、刊印，促進文化創作與交流。

(中時 )