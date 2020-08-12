會說台語的人越來越少，近日全台各地迎來午後雷陣雨時期，一名網友跟同事聊天時，對方突然問了一句「閃電的台語該怎麼說」，考倒在場聊天的年輕人，未料這時在旁邊的老師傅默默說出解答，讓他們都大吃一驚，表示這一輩子都沒聽過，直呼老師傅「根本台語多益900分」。

教育部閩南語辭典也有答案，指出閃電就是「爍爁」，念作「夕那」 (圖／翻攝自教育部網站)

網友在PTT八卦版表示，一早準備上工時，他和幾個年輕同事聚在一起聊前一晚的暴雨和閃電，其中一個人突然發問「閃電台語怎麼說」，一群人議論紛紛，卻沒人能說出答案。此時在一旁默默聽著的老師傅開口「啊母丟洗『夕那』嗎」，讓年輕人全都驚呆，直說真的沒聽過，大讚老師傅根本「台語多益900分」，更問說「會說閃電的台語，是不是已經算台語宗師了」。

文章PO出引起鄉民熱烈討論：「連我阿嬤都不會」、「還真的沒用過，只知道打雷是彈雷公」、「宜蘭西北長大，大多都講天空在夕，沒聽過夕那」，但也有人指出：「鄉下人都會，只是不常用」、「夕那是閃電台語是個誤會，那只是老人家形容天空閃一下的台語」、「母語常見的困境就是與字面不一致，久了會導致新名詞脫節」、「台語受外來語影響，現在國語在台是主流，產生新的唸法也很正常」、「其實可以導入英文拼音結合台語，現在台語新聞遇到姓名跟外來音譯，也都直接國語發音」。

其實《公視台語台》正巧就在昨天(11日)也公布正確答案，指出閃電單字拼音是「sih-nah」、羅馬字是「爍爁」；教育部閩南語辭典也指出閃電就是「爍爁」，除了「sih-nah」外，也念作「sih-na、sinnh-na」，就如同「夕那」的發音。

(中時新聞網)