華南金控7月稅後淨利14.83億元 20:302020/08/12 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控公告，7月合併稅前淨利為16.36億元、合併稅後淨利為14.83億元；累計今年前7月的合併稅前淨利44.54億元、合併稅後淨利為29.56億元，每股稅後淨利（EPS）為0.24元，每股淨值為15.22元。 華南銀行7月合併稅前淨利為12.89億元、合併稅後淨利為11.76億元；累計今年前7月的合併稅前淨利82.35億元、合併稅後淨利為69.61億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.84元，每股淨值為23.93元。 (工商 ) #合併稅前淨利 #合併稅後淨利 #華南金控 #累計今年前 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 官田鋼Q2稅後淨損0.17億元 17:312020/08/12 財經 盛餘Q2稅後淨損0.23億元 每股稅後淨損0.07元 10:102020/08/12 財經 《金融股》台新金55億元併購保德信人壽 3項承諾穩營運 07:442020/08/12 財經 捷流閥業上半年營收及獲利創同期新高 10:102020/08/12 財經 營所稅今年難達標 估短徵千億 04:102020/08/12 財經要聞 2020卓越銀行評比非金控類 彰銀獲最佳企業社會責任獎 04:102020/08/12 金融．稅務 雙利多 正隆H1獲利創新高 04:102020/08/12 證券．權證 《熱門族群》金像電、精成科Q2業績齊亮 H1每股賺2.1元、1.05元 17:562020/08/12 財經 權證星光大道－兆豐證券 華新科 法人轉買力挺 04:102020/08/12 證券．權證 南六Q2業績亮眼 訂單滿手 04:102020/08/12 證券．權證 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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