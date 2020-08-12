華南金控公告，7月合併稅前淨利為16.36億元、合併稅後淨利為14.83億元；累計今年前7月的合併稅前淨利44.54億元、合併稅後淨利為29.56億元，每股稅後淨利（EPS）為0.24元，每股淨值為15.22元。

華南銀行7月合併稅前淨利為12.89億元、合併稅後淨利為11.76億元；累計今年前7月的合併稅前淨利82.35億元、合併稅後淨利為69.61億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.84元，每股淨值為23.93元。

(工商 )

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