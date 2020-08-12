因應國內新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，惟國際疫情未穩定，尚不宜出國旅遊時，華南銀行以實際行動響應政府促進國內旅遊政策，自2020年7月起對國內每位員工補助1,500元，總計1,200萬元旅遊補助，慰勞國內單位員工於疫情期間配合政府辦理勞工紓困貸款之辛勞，此項措施除達到振興經濟之擴大消費效果外，亦善盡企業社會責任。

金融業是以「人」為本的產業，而人力資源是華南銀行最重要的資產，所以在員工關懷方面，除了建立平等、健康、幸福的職場外，規劃具競爭力的整體獎酬福利制度，以吸引、激勵、留任優秀人才，一直是我們努力的目標。本次舉辦國內旅遊補助措施正是體現員工關懷的方式之一。

考量新冠肺炎衝擊國內各行各業，並慰勉國內單位員工於疫情期間，傾心盡力為客戶及社會的付出與辛勞，華南銀行希望透過辦理員工旅遊，讓員工適時舒緩工作的壓力，並以實際消費方式，活絡各大景點及商圈的人氣及買氣，達到振興經濟且擴大消費目的。

華南銀行秉持信賴、熱誠、創新之經營理念，於本次勞工紓困貸款業務依主管機關從寬、從速、從簡原則辦理，幫助受新冠肺炎疫情衝擊之勞工。未來將持續扮演好企業公民的角色，善盡企業社會責任，共同協助國內經濟早日復甦。

(工商 )