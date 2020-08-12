彰化銀行前7月每股稅後盈餘0.46元 20:302020/08/12 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2020年7月合併稅前盈餘6.38億元，累計今年前7月的合併稅前盈餘58.55億元，累計今年前7月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.56元，累計今年前7月的合併稅後盈餘47.61億元，累計今年前7月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.46元。 (工商 ) #合併 #累計今年前 #彰化銀行 #稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 停售效應遞延 壽險7月新契約保費成今年最高 18:232020/08/12 財經 盛餘Q2稅後淨損0.23億元 每股稅後淨損0.07元 10:102020/08/12 財經 受疫情影響 復盛上半年每股盈餘剩3.89元 10:112020/08/12 財經 鴻海Q2回神 單季獲利季增近10倍 15:202020/08/12 財經 官田鋼Q2稅後淨損0.17億元 17:312020/08/12 財經 佳世達擬增明泰持股至6成 04:102020/08/12 產業．科技 《業績-金融》中信金上半年ROE達10.95％ ROA為0.61％ 14:492020/08/12 財經 國巨上半年猛賺 衝破一股本 04:102020/08/12 財經要聞 《股利-鋼鐵》世豐通過盈餘修正案 配發5元股利 17:392020/08/12 財經 《業績-其他》信義房屋Q2亮眼 每股盈餘0.46元 07:442020/08/12 財經 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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