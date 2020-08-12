彰化銀行公布，2020年7月合併稅前盈餘6.38億元，累計今年前7月的合併稅前盈餘58.55億元，累計今年前7月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.56元，累計今年前7月的合併稅後盈餘47.61億元，累計今年前7月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.46元。

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