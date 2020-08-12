美國衛生部長阿札爾訪台，日前拜會蔡英文總統時卻將「Tsai」總統的發音，念成「Xi」總統，後來他接受採訪時表示，是他發音口誤，並認為蔡英文總統不會覺得被冒犯，但這也讓幫民進黨政府辯護的人顏面無光。對此，資深媒體人韋安則批評，在小事情上硬拗的話，那在大事上必會亂搞。

日前阿札爾拜會蔡英文總統時，口誤將「Tsai」總統的發音，念成「Xi」總統，此事引發朝野之間激烈攻防，也在網路上引發熱議。阿札爾11日接受《中央社》專訪時坦言，這是「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。

對於近日各界在口誤問題上的爭吵，韋安則在臉書上表示，「presidency or president xi，在小事上硬拗，必在大事上亂搞」。

其他網友則回應，「口誤真的沒什麼，但後面的英語教學才令人嘖嘖稱奇」、「民進黨徒，拗～是本性，亂搞是慣性」、「小事上用心（誠實），上帝就會把大事交給他管理」。

韋安的貼文還釣出作家苦苓回應，「人可以講錯，有人可以聽錯，難道你都不犯錯嗎？一直說韓國瑜絕對會當選的難道不是你嗎？」

(中時新聞網)