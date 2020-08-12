鴻海今(12)日召開法說會並公布今年第二季財報，歸屬母公司稅後淨利跳增9.98倍，創下近5年來同期高點，每股盈餘（EPS）1.65元。對於近期立訊積極搶攻蘋果訂單，加上緯創持股立訊合作，鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海仍在各方面占有領先優勢，至於立訊，劉揚偉回應會「拭目以待」。

受到新冠肺炎疫情衝擊，鴻海Q2表現雖然亮眼，但累積上半年表現「3率3降」，歸屬母公司稅後淨利249.64億元、年減32.31％，創下同期新低紀錄，EPS上半年合計1.8元。

全球第3大蘋果代工廠緯創先是在7月17日宣布，以33億元人民幣(約138 億元新台幣)將昆山、江蘇子公司，出售給近年迅速崛起的大陸組裝大廠立訊精密，但緯創在7月22日再聲明，透過旗下大陸子公司取得立訊30 億元人民幣(約126億元新台幣)股權，藉此加強雙方戰略合作。

立訊現任董座王來春早年在富士康當了10年作業員，隨後創業並與富士康建立長期合作關係，靠著成功複製鴻海模式，並積極爭取蘋果訂單，如今緯創宣布與立訊結盟，外界認為蘋果執行長在被後下指導棋有相當大關係，很有可能是要培養更多蘋果供應鏈降低風險，身為全球最大的蘋果代工廠鴻海面臨極大壓力。

立訊不只是與緯創結盟，甚至傳出打算收購機殼大廠可成，完整產品生產線，但最終失敗，傳出是立訊下個目標的鎧勝-KY，將在13日停牌交易1日，因有重大訊息待公布，甚至連子公司和碩也跟著停牌交易，市場預料與立訊收購有相當關係。

面對立訊來勢洶洶，不只與緯創結盟，甚至是和碩也打算與立訊有合作關係，劉揚偉表示，自由競爭的市場增加新的競爭對手是很自然的事情，只要是良性競爭，對產業都有幫助。劉揚偉指出，鴻海在零組件布局、與客戶保持良好關係，有同業加入，他會拭目以待。

展望第三季營運，鴻海預估將季增個位數、年減雙位數，劉揚偉透露，若從4大產品線來看，主要是客戶新產品上市時間遞延影響，市場預料該客戶為蘋果。

(中時新聞網)