張理國／台北報導

立法院三讀通過國民法官法，預計2023年上路，行政院會明將聽取「因應國民法官法通過的整備情形」報告，其中法務部將有8大因應作為，當中包括成立「國民法官新制因應小組」。

政院表示，國民法官制度兼具參審、陪審制的精神及符合我國國情及人民感受，不但對於國民是全新的體驗，對於檢察官更是嶄新的挑戰，包括採行起訴狀一本、卷證不併送、證據開示、任意協商程序、書狀先行交換、國民法官個案隨機選任、以法庭活動為中心之證據調查及集中審理等特點，都與現行刑事訴訟程序有極大不同。

政院說，為因應「國民法官法」施行，法務部已超前部署，先期規劃，將以具體的因應作為，讓全國的檢察官屆時都能精緻偵查、充足準備，在國民法官的審判庭上代表國家追訴犯罪，贏得人民信任。

政院表示，法務部規劃整備的方向，將以精緻偵查、堅實公訴、充足準備、充分合作、紮實訓練為目標，具體因應作為包括舉辦新法說明會、強化對檢察官及偵查輔助人力等教育訓練及宣導、模擬法庭之演練、因應新制施行後之證據開示空間規劃、成立「國民法官新制因應小組」、督促各地檢署規劃成立「國民法官專組」、建立起訴狀一本之起訴書範本及例稿、建立選任國民法官之篩選問題題庫，供檢察官實務運用。

國民法官法,行政院,法務部

(中時 )