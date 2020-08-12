行政院會明日將拍板明（110）年度中央政府總預算案，歲入2兆450億元，較今年度減少2.9％，這是蔡政府上台後，首度歲入負成長，歲出2兆1,615億元，較今年度成長4％，歲入歲出差短1,165億元。

另外，行政院會明天也將通過前瞻基礎建設第3期（110至111年度）特別預算案，歲出編列2,300億元，主要包括軌道建設402億元、水環境建設524億元、數位建設444億元、城鄉建設741億元。

110年度中央政府總預算，歲出共編列2兆1,615億元，較今年度預算數2兆776億元，增加839億元，約增4％，歲入編列2兆450億元，較今年度2兆1,070億元，減少620億元，約減2.9％。

行政院發言人丁怡銘表示，明年度總預算案主要是用於精進產業創新、落實全齡照顧、推動少子女化對策計畫及強化國防等施政重點項目。整體籌編兼顧國家發展與恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定，在總預算搭配特別預算整體財務規劃的原則下，通盤考量。

丁怡銘指出，歲入歲出差短為1,165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1％），尚須融資調度財源為2,015億元，以舉借債務1,915億元，及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

在各項政事支出中，以社會福利支出編列5,594億元，占25.9％，居首位；教育科學文化支出編列4,290億元，占19.9％，居第二位；國防支出編列3,523億元，占16.3％，居第三位；經濟發展支出編列2,539億元，占11.7％，居第四位。

至於前瞻基礎建設第3期（110至111年度）特別預算案，歲出部分計編列2,300億元，110及111年度分別編列1,241億元及1,059億元。包括軌道建設402億元、水環境建設524億元、綠能建設79億元、數位建設444億元、城鄉建設741億元、因應少子化友善育兒空間建設18億元、食品安全建設16億元及人才培育促進就業建設76億元。

(工商 )