第一銀行及第一銀行文教基金會長期關懷偏鄉醫療，今年第五度與臺北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊合作，於8月1日舉辦「一銀攜手北醫 澎湖義診傳愛」活動，由副總經理蔡淑慧率領一銀志工服務隊，前往澎湖縣湖西鄉進行巡迴義診及家庭訪視，希望結合北醫的醫療資源，提供離島偏鄉居民全方位疾病篩檢與保健服務，共同照護居民的健康。

第一銀行文教基金會表示，有感於醫療對於離島的重要性，已連續五年贊助北醫楓杏醫療隊活動經費，且行員更自發性組成愛心志工服務隊，在義診活動中協助民眾完成報到、身高體重、視力檢測等項目，同時全程熱心陪伴長者受檢，以實際行動關心偏鄉族群。

今年北醫楓杏醫療隊澎湖巡迴義診服務期間為7月30日至8月10日，共服務27村、25場次，累計吸引近千位居民前來，診治近600位當地居民，現場提供血糖、尿液、抽血、超音波、心電圖等健康篩檢，更有醫生在場專業問診、疾病諮詢、牙科治療，以及藥師藥物諮詢衛教等；除此，第一銀行更特別準備逾百份「一銀物資福袋」，裝有營養美味的燕麥、刨刀、毛巾等民生物資發送給鄉民，讓現場民眾感受到一銀滿滿的愛心與溫暖。

除提供專業醫療服務外，對於無法到定點參加活動的居民，一銀志工們與醫療團隊更深入湖西村、湖東村及鼎灣村家庭訪視，共拜訪388位長輩，關懷家中行動不便的長者，親自到府傳遞正確醫藥衛生觀念，透過問卷紀錄並詳細了解其健康狀況，送愛到各個角落。

第一銀行及第一銀行文教基金會致力於投入社會公益，長期秉持「在地經營 在地關懷」的精神，舉辦義診活動關懷偏鄉弱勢，未來，也會持續愛心認養學校，捐助弱勢學童安心就學，期盼拋磚引玉，連結更多資源，攜手啟動美好的改變，帶動社會正能量。

(工商 )