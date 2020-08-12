由卓越雜誌主辦之「2020台灣地區銀行服務評比調查」，並舉辦頒獎典禮，華南銀行第五度榮獲金控銀行類「最佳永續經營獎」肯定，由副總經理黃俊智出席代表領獎。本次頒獎典禮金管會主委黃天牧特別應邀擔任致詞貴賓，並鼓勵得獎銀行業者持續努力，為企業社會責任持續貢獻心力，朝全方位金融機構邁進。

「2020台灣地區銀行服務評比調查」是由卓越雜誌主辦，並委託世新大學民調中心負責調查，自2010年起每年舉辦一次，希望藉由該評比調查增進金融業良性競爭，透過網路調查收集資料，並以電話訪問方式，就國內37家本國公、民營銀行以及29間外國及大陸地區銀行在台分行分為金控類、非金控類、外商三大項認知評比，有效樣本數1,500份，總共評選出18家銀行獲獎，華南銀行獲選為金控銀行類「最佳永續經營獎」。

華南銀行副總經理黃俊智表示，能第五度獲得最佳永續經營獎的獎項肯定，顯見華南銀行深得民眾的認同。華南銀行創立於1919年，迄今已有超過一百年的歷史，身為金融業的一份子，華南銀行持續秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念穩步向前，近年來更致力將環境、社會、公司治理（ESG）結合本業，進而帶動產業升級發展、提升民眾福祉，這是對於社會責任最顯著的實踐，也是華南銀行永續發展的基礎。

新冠肺炎疫情在國際間仍然嚴峻，影響全球經濟甚劇。為因應疫情對國內各產業的衝擊，華南銀行持續積極配合政府政策，承辦各項紓困振興貸款業務，協助各行各業穩步邁向復甦的道路。

(工商 )