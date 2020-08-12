一名28歲未婚女子在社區門口取快遞包裹時遭人偷拍，因此莫名捲入一起「婚外情」事件，但據了解，這是隔壁超市老闆偷拍和編造的謊言，造謠者目前已被警方傳喚到案調查。

根據陸媒《新浪新聞》報導，上月7日，杭州一名28歲未婚的古姓女子在社區門口取包裹時被人偷拍了一段影片，之後偷拍者利用這段影片編造一起婚外情事件誣陷古女，偷拍者事後更偽造故事四處散播謠言，稱古女成了被富有老公養著的小富婆，卻和快遞員偷情，此番謠言嚴重影響古女的私生活。

古女被超市老闆造謠偷情，嚴重影響私生活。

古女無奈地表示，她的工作全都被停止了，也遭受很多無端的謾罵，「我的單位同事知道、上級領導知道，我不懂為什麼是我遭遇這種事，為什麼要把我捏造成這樣」？

古女被超市老闆造謠偷情，嚴重影響私生活。

據悉，偷拍影片及造謠者是古女所居住社區附近的超市老闆，目前已被警方傳喚調查。網友看完影片後紛紛留言「造謠的人真缺德」、「告死他！無聊又惡毒的人」、「怎麼有這麼賤的人，太閒了嗎」、「真無恥，人性何在？」。

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(中時新聞網)