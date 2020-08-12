近日台美關係持續升溫。美國軍事戰略專家亨澤克（Michael Hunzeker）與戴維斯（Brian Davis）10日在著名軍事網站「Defense One」發表評論指出，台灣應停止繼續向美國購買「錯誤」的武器，並大幅整頓後備力量；美國政府也不應允許軍火公司左右美台關係的發展。

在美國喬治梅森大學（George Mason University）沙爾政策與政府學院擔任助理教授的亨澤克與他指導的博士生戴維斯聯合投書指出，美國除探討如何協助台灣，更應該明確告訴台灣，美方希望對方怎麼做，以強化自身防衛能力。因此作者認為，美國應該要求台灣做到以下3件事。

首先，台灣應停止將稀少的國防預算虛擲在昂貴的傳統武器上。去年台灣花費20億美元（約台幣587億）購買108輛M1AT戰車，還投入潛艦國造（IDF）計畫。作者認為，這種坦克「體積巨大，無法在台灣的許多道路上行駛，也難以躲避敵機偵查」；至於IDF計畫，可能耗費50億美元，占台灣年度國防預算近半，這「將造成台灣在長時間、高強度戰爭中難以支撐」。

其次，台灣必需投入大量資源和政治資本，把創新的「整體防衛構想」（ODC）化為現實。作者表示，這個由前任參謀總長李喜明提出的概念在2018年獲得蔡政府的大力宣揚，但後續缺少實際執行。

第三，作者認為，台灣必須徹底革新「龐大但日益空洞的後備力量」。理論上台灣有250萬後備軍人，但這些人不僅訓練不足，也缺乏裝備。

最後，作者強調，美國應明確告訴台灣，美國對台灣的保護，會受到台北的選擇影響；美國應該讓台北清楚知道，美方期待台北採取哪些行動，同時也應該停止銷售「昂貴又不適合的武器」給台灣，美國軍火公司是否缺少訂單，也不應成為美台關係的發展關鍵。

文章也指出，台灣是美國值得擁有的盟友及合作夥伴，但「真正的友誼是建立在誠實的態度上」。為推動美台安全關係持續發展，雙方應該「就台灣真正需要的國防改革，進行坦率的商討」。

(中時 )