有鑑於大型車內輪差釀禍頻傳，台南市警察局善化分局到轄區貨運行、物流公司宣導交通安全。（台南市善化警分局提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於台南市近來發生機車騎士在路口遭大型車輛右轉彎輾死之交通意外，台南市警察局善化分局長方國璽率交通組長莊思神，前往貨運公司進行大型車內輪差交通安全宣導，提醒司機駕駛注意內輪差引起的視線死角，且要和行人隨時注意保持距離，以策安全。

交通組長莊思神說，內輪差就是車輛轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪畫出的圓半徑比較小，這前後輪間的差距就叫內輪差。很多車禍就是民眾不了解車輛轉彎時有內輪差的問題，或未與轉彎車保持安全距離，在發覺危險的瞬間已來不及迴避導致車禍。

莊思神也到新市區一家知名物流貨運行進行宣導，46位司機大哥們認真聆聽警方所宣導之實際案例及駕車安全，對於「內輪差」有了更深切的認知。物流貨公司主任曾元侯表示，公司每輛貨車都裝有四路影像，結合行車紀錄器，有效彌補A柱及其他視線死角，以提升道路駕駛及用路人安全。

善化警分局長方國璽呼籲大型車駕駛人，應注意內輪差引起的視線死角，應隨時注意保持距離；大型車在禁行道路範圍須向市警察局交通警察大隊申請通行證、安裝行車視野輔助系統等，希望減少事故發生。

(中時 )