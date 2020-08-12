臻鼎上半年EPS 2.38元 出貨逐季成長 20:402020/08/12 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臻鼎-KY（4958）12日公佈2020年上半年合併財報，營收440.03億元，稅後淨利31.12億元，歸屬母公司淨利約為新台幣21.47億元。 上半年營業利益與稅後淨利分別相較去年同期成長18.43％與28.70％，歸屬母公司淨利相較去年同期成長約34.19％。上半年每股盈餘為3.45元，與2019年同期相比成長28.73％，歸屬母公司每股盈餘為2.38元，與2019年同期相較，成長約25.93％。 展望下半年公司表示，預期屬旺季效應，客戶新品已開始出貨，將逐季成長。 (工商 ) #臻鼎-KY #上半年 #逐季成長 #稅後淨利 #歸屬母公司淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 大田上半年EPS 2.09元 04:102020/08/12 證券．權證 《業績-生醫》健喬上半年EPS1.92元 07:442020/08/12 財經 中航上半年EPS0.68元 台航上半年EPS0.66元 09:132020/08/12 財經 台泥上半年EPS 1.94元 Q4攀峰 04:102020/08/12 證券．權證 氣立第二季、上半年EPS均比去年倍增 18:212020/08/12 財經 東台精機第二季EPS 0.06元 18:212020/08/12 財經 可成上半年EPS 8.72元 年增51％ 17:592020/08/12 財經 大小家電熱賣 禾聯碩第二季EPS 3.77元 17:592020/08/12 財經 《業績-鋼鐵》Q2業外大補 春雨上半年EPS 0.34元 09:432020/08/12 財經 《業績-生醫》馬光-KY上半年EPS 0.61元 近6年同期新高 11:252020/08/12 財經 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。