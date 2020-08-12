臻鼎-KY（4958）12日公佈2020年上半年合併財報，營收440.03億元，稅後淨利31.12億元，歸屬母公司淨利約為新台幣21.47億元。

上半年營業利益與稅後淨利分別相較去年同期成長18.43％與28.70％，歸屬母公司淨利相較去年同期成長約34.19％。上半年每股盈餘為3.45元，與2019年同期相比成長28.73％，歸屬母公司每股盈餘為2.38元，與2019年同期相較，成長約25.93％。

展望下半年公司表示，預期屬旺季效應，客戶新品已開始出貨，將逐季成長。

(工商 )

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