為協助政府落實「都市更新2.0」政策，提升扶持創新業務發展競爭力，臺灣企銀戮力推動都更危老、綠能及文創金融相關業務，成效卓越，本次獲卓越雜誌頒發「2020卓越銀行評比」非金控類「最佳創新產品獎」，繼連續兩年榮獲「最佳新創產業服務獎」後又一大肯定。

臺灣企銀打破傳統融資流程，針對複雜、專業度高的創新業務如都市更新與危老重建貸款，於總行成立「創新金融專案辦公室」作為專責單位，為業界首創。提供客戶專案輔導、融資與信託等「快」、「易」、「通」的一條龍服務，給予都更危老重建案件整合性規劃建議，減少內部溝通障礙、加快作業審理速度、提升都更危老融資專案品質，深獲客戶認同。

臺灣企銀創新金融專案辦公室推動相關業務成效卓越，截至今年7月底，已協助辦理都更、危老及協銷案件累積核貸金額逾260億元。此外，為加速推動綠色金融之「綠能永續貸款專案」，累積至今已辦理235件，核貸金額逾33億元，為相關產業發展注入資金活水。

因應國際經濟情勢發展，掌握臺商及全球企業資金投資臺灣商機，並著眼國內人口及建物老化問題，臺灣企銀已推出「創新都更2.0」方案，打造都更金融及產業資源整合平台，完善都更金融生態圈，期望協助改善臺灣「雙老」─人口及住宅老化，及「雙缺」─缺地及缺電問題。

臺灣企銀更於2019年與財訊共同舉辦第一屆「危老+都更博覽會」，匯集主管機關、都更協（學）會、建商、營造商、不動產估價師、及地政士等相關專業團隊相互交流，並擺設攤位，為有都更及危老重建需求之民眾提供諮詢服務。活動吸引近上萬人次參與，成功喚起社會對都更危老之關注。今年9月19日及20日更將擴大舉辦第二屆博覽會，宣導安全抗震、全齡共生、健康防疫、淨水節能等新趨勢與新技術，協助提升大樓社區品質，並創造都更危老重建多元價值。

臺灣企銀董事長黃博怡認為，金融的存在是為支應社會的美好目標所需，上任後積極將理念付諸實際行動，發揮中小企業專業銀行功能，秉持「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」之服務宗旨，輔導中小企業成長外，更主動配合政府政策，提供資金為都市更新、危老重建、綠能及文創產業注入動能，共創政府、銀行、企業與民眾的多贏局面。

(工商 )