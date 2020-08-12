消防隊到場時周已自行脫困躺在車外，頭部受傷。（民眾提供／林心柔南投傳真）

莊男則由人員拉出車外，手腳有受傷，兩人送醫後皆無大礙。（民眾提供／林心柔南投傳真）

駕駛行經草屯鎮碧峰里立人路彎道時，疑似車速過快，轉彎不及，先是撞上民宅圍牆接著栽入田中。（民眾提供／林心柔南投傳真）

南投縣草屯鎮今(12日)凌晨傳車禍事故，1名36歲周姓男子凌晨12時許，自駕休旅車載著友人44歲莊姓友人返家，行經彎道時，疑似車速過快，車先是撞上民宅圍牆後栽入田中，撞擊力道之大，車頭幾乎全毀，駕駛頭部受傷，乘客手腳受傷，所幸兩2人送醫後無大礙，有無酒駕，及事故原因有待警方釐清。

近日草屯不平靜，8日發生汽機車1死1傷酒駕意外後，12日凌晨12時許1名36歲周姓駕駛，自駕休旅車載著友人44歲莊姓男子返家途中，行經碧峰里立人路彎道時，疑似車速過快，轉彎不及，先是撞上民宅圍牆接著栽入田中，撞擊力道之大，車頭幾乎全毀。

南投縣消防局指出，獲報後立即調派附近分隊救援，到場時周已自行脫困躺在車外，頭部受傷，另外莊則由人員拉出車外，手腳有受傷，兩人皆送往佑民醫院。

警方表示，所幸2人傷勢不重，在今(12日)下午6時已自行返家，至於事故原因及有無酒駕，目前已抽血檢驗待醫院報告出爐，由警方進一步釐清。

(中時 )