美國加州民主黨女性參議員賀錦麗(Kamala Harris)獲拜登挑選為競選搭檔，受到全球的關注，這不只因為拜登當選聲勢較川普高，中國政策更是這次競選的重頭戲，未來美國外交、經濟、國防與文化政策都將圍繞中國這個主軸。賀錦麗這位為自已取了中文名字的明星級政治人物，可望以對中國「警惕而不敵視」的態度，主導新一屆美國政府的中國政策。

賀錦麗原就是民主黨新興的政治明星，被提名副總統候選人並不令人意外。她的亞裔、非裔與女性身分，本就極為看好成為大選的重要助力，難怪川普知道拜登選她搭檔的消息後，初步反應是氣急敗壞到失去應有的基本風度。當然，從川普上任來的美中貿易戰直到這一年多的疫情與對全球戰略對抗，中國政策成為這次大選主軸，外界自然注意到拜登選的搭檔有正式中文名字，顯然是來勢洶洶，她對中國的立場更受矚目。

對華人而言，賀錦麗最受注意的是她的中文名字，她崛起的加州，本就是個多族群混合的社會，尤其是在舊金山，因為有大量華裔族群，許多公職人員都取了中文名字，這不只是為吸引選票，更是近20多年來華人文化在全球受到重視的趨勢所造成。賀錦麗的名字是她在2003年競選舊金山檢察官時，由當時舊金山婦女委員蘇榮麗的父親蘇錫芬所取，已故蘇錫芬是舊金山僑界知名人物，這個中文名字顯示出她與華人社區的淵源。她此後將自己的中文名字推薦給媒體使用，也帶起當地政治人物也興起取中文名字的風潮。

有媒體曾分析，賀錦麗的做法顯示她重視華人選民，也在美國華人圈有一定影響力，而且很重視與華人相關的政策。今年川普曾多次刻意使用「中國病毒」、「功夫流感」等歧視性字眼，賀錦麗便在參議院發起議案譴責川普，指責這種說法會加劇美國社會的反亞裔情緒。

賀錦麗在中國政策上可以視為稍激進的溫和派，她去年參與民主黨總統初選時曾大力批評拜登的白人優越論立場，但在醫療政策上又不似歐巴馬那麼激進。在川普掀起對中貿易戰時，賀錦麗加入了參議員小組，要求華盛頓保護美國技術不被大陸的商業間諜非法獲取，但她在增加對大陸關稅上卻又敦促白宮貿易談判代表謹慎從事，以免傷害到美國企業、工人與消費者。因此，如同拜登曾表示當選後要推翻對大陸的懲罰性關稅，與賀錦麗一貫的立場不謀而合。

在人權和自由等美國傳統價值觀方面，賀錦麗對中國大陸的立場就顯得比經濟上激進得多。她同意在人權、香港、新疆問題上對中共施壓，因此參議院去年通過《香港人權與民主法案》時，賀錦麗是法案的共同提案人。她還參與支持《維吾爾人權政策法》，呼籲美國機構調查中共的新疆少數民族政策。

今年55歲的賀錦麗是學法律出身，其亞裔身份讓她更重視中國政策，她主張結合法律手段以謹慎的態度解決問題，在智慧財產權與人權問題上重視透過立法來約束中國大陸的行為，外交上呼籲要透過盟友共同對大陸施壓，氣候變遷與經濟上要加強與大陸合作並強化監管。以她務實而謹慎的態度，不只能助拜登奪得選戰勝利，更能主導未來4年美國的中國政策走向，甚至於在拜登之後都是如此，非常值得兩岸與海外華人重視。

(中時新聞網)