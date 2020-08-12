孝親費究竟該給多少一直是個熱門話題，但時至今日還是有很多父母會透過情緒勒索的方式來要求小孩付費，一名女網友就提到，自己在服務業上班，一個月薪水3萬5，沒想到媽媽竟然以公平為由，要她和在台積電上班的哥哥一樣每個月繳3萬孝親費，讓這名女網友每天得過得十分憂鬱。

原PO在《Dcard》上求助，她說自己今年畢業，畢業前雖然考上空服員，但錄取至今一直都還未報到，所以只好先找了份月薪3萬5的服務業來做，不過就在領到薪水的一個月後，原PO媽媽要求她每個月給3萬元的孝親費，雖然原PO有表明真的給不起，但媽媽竟然為此一天到晚和鄰居說原PO有多不孝，還酸言酸語的說兒子比較好。

原PO崩潰表示，媽媽平常就已經有向她收5000元的房租，若再加上3萬孝親費，不但存不到錢，甚至連出去吃飯都吃不起。原PO媽媽還威脅她，「你要是敢搬出去我就告你棄養」，更在原PO面前直接打給航空公司客服說自己的女兒有多糟糕，讓她每天都過得很憂鬱，好像隨時都會倒下來。

荒謬的故事讓不少網友都不敢置信，大家紛紛在底下留言，「要不要跟你哥一起討論看看怎麼說服帶她去看醫生」、「真的一堆養兒防老看了就很想打下去」、「我覺得是你要反告她欸，隨便放話給人資，可以告她毀謗吧？」、「建議是搬出去啦，要告隨便他告，告的成我佩服，一堆領23k的直接抓去關」。

(中時新聞網)