成龍擠進第10名。（摘自富比士網站）

《富比士》12日公布「2020年全球收入前10大男演員排行」榜單，巨石強森（Dwayne Johnson）以8750萬美元（逾25.7億台幣）收入奪冠，2度蟬聯冠軍。第2名是「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），第3名是《變形金剛》系列的馬克華伯格（Mark Wahlberg）。值得一提的是，出道60年的成龍以4000萬美元（逾11.7億台幣）的收入排進第10名，是唯一上榜的華人演員。他過去1年除了拍了5部電影外，透過代言也替他賺進百萬收入。

成龍過去多次上榜，其中又以2015年以5000萬美元躍居世界第2，去年則以5800萬美元拿下第5名。他去年相繼演出了電影《龍牌之謎》、《攀登者》外，另外今年還有3部待上映的作品，因上半年全球因新冠肺炎疫情影響，其中《急先鋒》無奈臨時退出春節檔，而中美合拍片《狂怒沙暴》的上映日也遙遙無期。

第4名為「蝙蝠俠」班艾佛列克（Ben Affleck），收入為5500萬美元；第5名為《玩命關頭》系列男星馮迪索（Vin Diesel），收入5400萬美元；第6名為印度演員阿克夏庫馬（Akshay Kumar），收入4850萬美元；威爾史密斯（Will Smith）則以4450萬美元排名第8名。

有趣的是，巨石強森之所以能拿下冠軍，可歸功於他即將在影音串流平台Netflix上架的電影《紅色通緝令》。此外，排行2、3名的萊恩雷諾斯、馬克華伯格也分別主演Netflix電影《鬼影特攻：以暴制暴》、《史賓賽的機密任務》，而排行第4的班艾佛列克重返大螢幕，其中一部就是與Netflix合作新片《他的最後願望》。

《富比士》指出，該排行即反映出Netflix越來越具關鍵影響力，更直接改變了好萊塢影星獲得收入的策略方式，今年該公司預計挹注的資金可望達170億美元（逾5.1兆台幣）。

(中時 )