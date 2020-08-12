振興三倍券自7月15日起跑，只要在年底前累計消費滿新台幣3,000元，悠遊付除了中央提供的2,000元回饋外，也加碼500元儲值金回饋（限額1萬名），再加上搭配商家的優惠活動，消費者享受的回饋其實多更多。

選擇悠遊付作為綁定振興三倍券好處多多，只要在12月31日前累計消費滿3,000元，就能拿到政府的2,000元回饋，悠遊付再加碼回饋500元儲值金，回饋率相當16.7％。

你以為只有這些好康嗎，當然不只，悠遊付上線的眾多通路只要使用悠遊付消費也同祭回饋，萊爾富即日起至8月25日止，早餐鮮食特選組合餐現折5元，萊爾富會員在8月15日至9月14日首購1,280公共運輸定期票，則享7折優惠，爽搭一個月的公共運具只要896元；OK便利商店至8月26日起，筆筆皆享20％回饋，頂好超市至12月31日止，每周五單筆消費滿500元，即可回饋50元儲值金。

此外，悠遊付新會員8月10日前在手搖飲CoCo都可的第一筆交易，悠遊付免費請你（上限50元），晚上若想到台北市的商圈、夜市逛逛街或覓食，則可搭配8月底前的「2020來台北一起GO」活動，消費即抽Gogoro，筆筆再回饋10％（每戶上限200元），連搭台灣大車隊計程車也有「加入悠遊付送40元搭車金」，在各種消費場域都能感覺到悠遊付無所不在。

悠遊卡公司表示，搭配各通路推出的回饋方案，選擇悠遊付綁定振興三倍券回饋可說是一重接一重，消費者在「花好花滿」之餘，也可以「拿好拿滿」，將振興經濟的倍數放到最大。

(工商 )