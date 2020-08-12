悠遊付自今年3月全面開放註冊以來，一直以「旅程經濟」做為推廣策略，悠遊卡公司資深經理邱昱凱12日闡述此策略發想源由，主要是希望把悠遊卡擁有的廣大交通流量，可與本土商家共享。

邱昱凱今天出席第五屆「WHATs NEXT！5G超元年」數位行動產業高峰會時表示，悠遊卡公司在推出悠遊付時，並非單單只是想做支付（payment），而是有更遠大的目標：財務管理（financial management），也因此，悠遊付的英文並非「Easy Pay」而是「Easy Wallet」，就是希望能與市面上百家爭鳴的支付業者有所區隔。

邱昱凱也重新定義「旅程」的意義，尤其在疫情過後，每一天能夠出門，就是一趟美好的旅程，希望把一趟旅程視為一個單位，在這趟旅程中所有消費者所需要的服務，以及在地商家能夠提供的選擇，皆能透過一卡、一付，也就是悠遊卡與悠遊付這個智慧服務的介面來做串接，實踐消費者的想像與需求。

悠遊卡身為全國第一大的交通票證公司，挾有交通帶來的龐大人流，若能將這些人流導向在地商家甚至是嘗試新產品的新創夥伴們，不但可以讓這些商家獲得曝光，也能讓這些新創的點子（idea）有初試啼聲的場域。

邱昱凱也強調，悠遊付的本質是「智慧支付平台」，要達到這個目標，需要讓所有市民打開想像力與實踐力，他也點出悠遊卡的「SMART」分別為S（security）安全帶來安心、M（margin與Modern）從維護商務毛利到與客戶共同站上消費的趨勢、A（adventure）與客戶一同面對挑戰，並與消費者一同參與各趟的旅程、R（respect）尊重並顧及不同族群消費者的需求以及T（traffic）從交通出發，帶給民眾新的體驗；透過悠遊付，消費者擁有想像、勾勒、並實踐需求的機會與權利。

(工商 )