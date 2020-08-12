NCC於12日表示，NCC未來對於電視新聞台申設、申請換照、或頻道屬性變更，審查的行政程序將趨於一致，至於新申請新聞台或換照審查的重點包括哪些？正徵詢學者專家意見中。

其中，台數科重送新聞台申設，鏡周刊申請申設鏡新聞台、東森電視亞洲台申請回台設立新聞台，以及年底的中天電視換照案，均備受各界矚目。

台數科今年2月初申請將「中台灣生活網」頻道，從綜合台變更為新聞台，原本NCC於3月通過，但NCC後來收回重審要求補件，NCC副主委兼發言人翁柏宗12日表示，台數科已於5月初補件，未來不管是頻道新申設或者申請頻道屬性變更，NCC希望行政程序趨於一致，包括監理、審查重點等。

NCC已於5月底針對此，徵詢學者專家意見，翁柏宗說，目前學家專家對於整體新聞頻道的營運監理、申設及換照審查重點還不夠周全，未來還會再度徵詢外界意見。翁柏宗強調，NCC希望未來對於不管是新申設、換照、變更頻道屬性，都希望標準趨於一致。

除此，NCC委員會議12日決議，以附附款許可緯來電視所屬日本台、綜合台及體育台3頻道換照，附款內容主要包括緯來電視必須在2023年8月2日前改正違反黨政軍條款情形，若無法於期限內改正完成，NCC得不予換照，後續NCC亦將函知國發基金等政府基金所屬主管機關，留意相關基金有無涉及直接或間接投資衛星廣播電視事業情形。

NCC表示，黨政軍條款確有不盡合理之處，依日前公布的「傳播政策白皮書」，揭露黨政軍條款適當解禁方向，針對現行法規衍生的種種窒礙，將尋求黨政軍條款合理修正。

另外，台灣寬頻（TBC）向NCC申請上層股東變更境外投資架構，NCC表示，該案涉及大大數位匯流公司擬受讓亞洲付費電視信託基金（APTT）之信託基金管理人（AMPL）之上層股東Dynami Vision Pte. Ltd.65％股權，未來若獲同意，大大數位匯流將對國內南桃園、北視、信和、群健及吉元等5家TBC所屬有線電視系統經營者具有決策影響力，NCC因此於12日決定召開公聽會及聽證會，NCC表示，該案涉及公眾利益議題，為周延衡酌相關意見，預定8月下旬召開公聽會，9月中旬召開聽證會。

大豐電大股東戴永輝於今年2月宣布出資取得TBC上層信託基金管理人（APTT）唯一股東Dynami Vision 的65％股權，Dynami Vision之前最大股東為亞太電信董事長呂芳銘。

(工商 )