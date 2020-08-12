統一獅隊黃竣彥（右）指導小球員。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

今（12）日起連續5天統一獅隊於花蓮縣德興棒球場舉辦主場賽事，迎戰中信兄弟及富邦悍將。球隊也與原棒協合作，有別於過去只能利用練球日空擋到單一學校指導基層棒球，這次連續3天安排花蓮基層棒球國小、國中及高中共10支球隊，在12日至14日下午進行職棒球星棒球教室及座談會活動。

今日首場活動由陳鏞基領軍，帶領學弟黃竣彥、張偉聖及陳重羽，分別指導新城國小、光復國小、國小及四維高中棒球隊。黃竣彥及陳重羽這對投捕搭檔指導四維高中棒球隊，從熱身、練習到訓練，陳重羽及黃竣彥逐一指導棒球要領和技巧，無論熱身、訓練都要維持自我要求態度，把每個細節做好，讓身體熟悉記憶好的技巧，才能在比賽中把最好的一面呈現出來。

陳鏞基和張偉聖分組輪流指導光復國小及新城國小，陳鏞基透過實際演練，分享內野守備基本要領和技巧，要學生從基本功練習，扎實的訓練，才能應變場上各種突發狀況。張偉聖分享外野守備觀念，外野手是球飛過來的最後一道防線，好的判斷力能把安打接殺，也可能把長打變成短程安打。在球場上就是集中精神投入比賽，千萬別讓球輕易滾到後方。

黃竣彥表示：「往年都只能在非球季期間透過原棒協舉辦的關懷盃給予孩子們指導，今年很開心球隊和原棒協合作，集結各學校來到花蓮棒球場，讓我們能夠無論在技術和經驗的分享，也讓孩子在打棒球過程中有所學習，更能往職棒夢想前進。」

棒球教室結束後，原棒協及統一獅也特別準備練習球、捕手護具、T恤、麥香飲料贈送給光復國小、新城國小及四維高中，給予實質上資源幫助。

(中時 )