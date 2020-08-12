大部分人認為，不當飲食是痛風發作的主因。但其實，炎熱的天氣也是引起痛風的因素之一！

痛風是一種會引起劇烈疼痛的關節炎，體內累積過多的尿酸是主因。尿酸的結晶沉積在關節內，發作時引起關節的痠痛、發紅、發熱和腫脹。

美國風濕專科醫師席格（Evan L. Siegel）在一篇探討夏季痛風的專文中提到，痛風發作的原因眾多，其中之一為體內尿酸濃度急遽升高，而許多夏日活動正好會引起這些現象。避免以下5種情況，有助痛風患者安度盛夏。

【水喝不夠】

席格指出，夏天比較容易使身體處於缺水狀態，使尿酸濃度迅速增加。有痛風病史的人，無論前往海邊或登山健走，都要適時補充水分。

此外，夏季也是旅遊旺季，搭機出遊時，加壓的機艙與空調會使身體容易脫水而不自知，也要記得適時補水。

【冷風對著關節吹】

睡覺時，冷氣出風口或電扇一整晚直接對著腿、腳、手肘吹，對本來就有痛風的人也十分不利。席格說，涼氣吹入手肘、腳趾、膝蓋等關節部位，可能使尿酸結晶容易集結、沉積在關節，使病症復發。

台安醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師林毅欣解釋，痛風症狀來得快、去得快，有外界刺激如風吹時，會很快發生紅腫熱痛的反應。他建議關節儘量不要受到外在環境刺激，尤其是冷風。

【喝酒小酌】

夏日的飲酒作樂也可能使原本就有痛風的人病情加劇。許多人喜愛在夏天來罐冰涼的啤酒，或是在樹下陰涼處野餐時小酌，不過，酒精會使血液中的尿酸急遽升高，從而引起痛風，而且酒精的作用極快，數個小時之內就會使關節又腫又痛。

席格認為，所有酒精性飲料中以啤酒對有痛風病史的人最不好，烈酒次之，葡萄酒雖也屬酒精類，但相對比較不容易引起急性痛風的症狀。

林毅欣則指出，喝啤酒之後會頻頻上廁所，一方面是因為酒精會利尿，另一方面是啤酒多水。台北市立聯合醫院中興院區新陳代謝科主任黃麗珊也說，正由於啤酒的酒精濃度不高，容易喝得比其他酒類更多。

酒精與水分的加乘作用下，啤酒會比其他酒類更利尿，而利尿劑則是誘發痛風的原因之一。（圖片來源：pixabay）

【飲食偏重口味】

夏季也是口味不知不覺變重的季節。席格提醒，搭配啤酒、小酌的下酒食物也常引起痛風。從搭配紅酒的牛肉、到佐啤酒的零食，嘴邊的食物在酒精的辛辣催化下，調味料往往愈加愈多。另外，就算沒有飲酒的習慣，天氣炎熱導致胃口不佳，也會使一些人吃得過鹹，在重鹹、重油食物的影響下，痛風變得容易發作。如果食物、調味料中含有高果糖的玉米糖漿，痛風會更形加劇，席格說。

【劇烈運動】

除了美酒、鹹香食物與冷氣涼風，夏季同時也是戶外活動的旺季。林毅欣指出，較激烈的運動會使體內產生過多的核酸，核酸濃度過高，尿酸濃度也會升高，這也是為何運動選手的尿酸會比常人高。

總之，有痛風病史的人在高溫環境從事劇烈運動時，要記得補充水分。飲酒要適量，配酒的小菜、零嘴口味不宜過重。同時不要因為貪涼，而對著風扇、冷氣出風口直吹，剩餘的炎熱日子就可平安度過。

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(中時新聞網)