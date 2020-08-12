為帶動台灣拍賣市場產業，文化部長李永得預告，文化部將在立法院下個會期提出《文化藝術獎助條例》修正草案，參照國際藝術品交易市場規則，推行「分離課稅」模式，比照證券交易稅，讓賣家、創作者拍賣所得不必再事後補稅，而是由拍賣公司直接代扣稅交給政府。

李永得表示，目前台灣許多藏家、賣家都轉為香港進行拍賣交易，但其實早在1992年，國際拍賣公司佳士得、蘇富比就曾到台灣舉行拍賣會，且拍賣成績亮眼，但提供作品、參與拍賣的畫家卻一一在事後被追稅，導致沒有創作者願意再參與拍賣，讓蘇富比、佳士得只得轉往香港舉行。

李永得表示，香港一年拍賣產值有440億元，由台灣人擔任買方及賣方的交易約貢獻了一半產值。希望藉由修法，讓台灣拍賣市場可從一年產值20億元提升到200億元，並一同帶動藝術倉儲等相關產業就業機會、提升台灣創作者能見度。

依現行台灣藝術拍賣制度，賣方透過拍賣會賣出藝術品時，拍賣金額會併入賣方當年度綜合所得稅計算。修正草案則是參照國際藝術品交易市場規則，讓未來藝術品拍賣比照證券交易稅，由拍賣公司直接代扣，不用再計入賣方當年度的綜合所得稅。

李永得表示，修正草案若通過，一來能稅制簡化，二來也能保障買方及賣方隱私。為避免外界質疑洗錢疑慮，文化部也已經請法務部依照國際洗錢防治，防範有心人士透過拍賣洗錢。

此外，李永得也表示，文化部下一會期也會針對出版業提出圖書免徵營業稅，規劃所有書籍只要申請國際標準書號（ISBN），就可免課5％所得稅，草案規劃免稅5年，最多可再延長申請5年，最多共10年，希望能有效活絡出版市場、增加書本流通，預計最快明年3月能上路。

(中時 )