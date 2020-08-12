主計總處甫完成的統計顯示，今年上半年我國「實質經常性薪資」升至41,432元，為歷年同期最高，近年實質經常性薪資「倒退嚕」的情況，已走入歷史。

長期以來，台灣由於薪資增幅追不上物價漲幅，以致「實質經常性薪資」一直出現倒退15年、16年的情況，以去年上半年40,740元而言，還是不如民國93年上半年40,803元，仍然倒退15年，不過，這個情況如今已經改變。

依主計總處最新調查，今年上半年「實質經常性薪資」已升至41,432元，為歷年同期最高，已經不再出現倒退嚕的情況。

(工商 )