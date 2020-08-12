上半年實質經常性薪資 不再倒退嚕 21:092020/08/12 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處甫完成的統計顯示，今年上半年我國「實質經常性薪資」升至41,432元，為歷年同期最高，近年實質經常性薪資「倒退嚕」的情況，已走入歷史。 長期以來，台灣由於薪資增幅追不上物價漲幅，以致「實質經常性薪資」一直出現倒退15年、16年的情況，以去年上半年40,740元而言，還是不如民國93年上半年40,803元，仍然倒退15年，不過，這個情況如今已經改變。 依主計總處最新調查，今年上半年「實質經常性薪資」已升至41,432元，為歷年同期最高，已經不再出現倒退嚕的情況。 (工商 ) #實質經常性薪資 #情況 #倒退嚕 #上半年 #主計總處 也許您會感興趣 推薦閱讀 營所稅今年難達標 估短徵千億 04:102020/08/12 財經要聞 詩肯 上半年營收、獲利雙響炮 04:102020/08/12 證券．權證 桂盟上半年獲利創新高EPS 4.76元，單季三率同創歷史高 15:582020/08/12 財經 女隆乳植入物有「罹癌風險」 提醫材商求償78萬敗訴 12:372020/08/12 社會 立隆看旺車市 下半年營運料優於上半年 14:562020/08/12 財經 港貨輸美 9月25日起須標中國製 04:102020/08/12 全球財經 捷流閥業上半年營收及獲利創同期新高 10:102020/08/12 財經 結識逾六十年 劉泰英：我的李同學 心繫台灣牛 09:012020/08/12 政治 泰鼎 上半年獲利締新猷 04:102020/08/12 證券．權證 陸銀行業上半年淨利年減9.4％ 股價逆漲 11:592020/08/12 兩岸 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 狂挖台積電人才沒用 陸晶片巨頭砸錢搶2大咖下場曝光 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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