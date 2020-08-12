美政府與Moderna簽訂新冠疫苗採購協議 21:092020/08/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生技大廠莫德納（Moderna）11日與美國政府簽定疫苗採購協議，莫德納同意提供政府1億劑新冠疫苗，價值超過15億美元，疫苗將於9月完成測試，10月正式問世。據莫德納指出，美國政府將免費提供莫德納疫苗給民眾，政府也有權額外採購4億劑疫苗。 (工商 ) #莫德納 #疫苗 #Moderna #新冠疫苗 #採購協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 港貨輸美 9月25日起須標中國製 04:102020/08/12 全球財經 《國際金融》反彈訊號 美股期貨上揚 11:252020/08/12 財經 新冠肺炎疫情衝擊 世盟今視訊論壇 04:102020/08/12 全球財經 《基金》金價回測1900美元 3檔黃金ETF躁動 11:082020/08/12 財經 美衛生部長訪台 陳建仁：與阿札爾討論新冠疫苗研發 16:252020/08/12 政治 450億砸下去！ 川普向莫德納採購1億劑新冠疫苗 13:092020/08/12 國際 俄走捷徑急搶新冠疫苗頭香 專家好害怕直指太危險 15:352020/08/12 國際 沒有疫苗共享 美挺台一場空 04:102020/08/12 時論廣場 來不及了！台大學者：新冠疫苗應向美爭取來台生產 11:592020/08/12 生活 美國人說錯了 沈富雄：美防疫 只能學這一個國家 17:582020/08/12 政治 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 狂挖台積電人才沒用 陸晶片巨頭砸錢搶2大咖下場曝光 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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