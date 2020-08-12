生技大廠莫德納（Moderna）11日與美國政府簽定疫苗採購協議，莫德納同意提供政府1億劑新冠疫苗，價值超過15億美元，疫苗將於9月完成測試，10月正式問世。據莫德納指出，美國政府將免費提供莫德納疫苗給民眾，政府也有權額外採購4億劑疫苗。

(工商 )

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